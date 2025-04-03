面對高關稅說好的準備在哪裡？　黃國昌批賴政府：吹牛皮一夕自爆

▲美國總統川普2日在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策，並簽署總統令。（圖／達志影像／美聯社）



記者陳家祥／台北報導

美國總統川普的對等關稅新制今（3日）掀牌，台灣將面臨32%的對等關稅，行政院表示，此規則強烈不合理，並高度遺憾，後續將與美國嚴正交涉。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌說，真正感到高度遺憾的是台灣人民，「為何自家的政府慢了如此多拍？事前既沒有掌握正確資訊，遑論有什麼積極作為」，昨天，民進黨中常會後還聲稱「國安團隊、行政團隊已掌握最新情勢」、晚上卓榮泰院長「請國人安心入睡」，聲稱政府做好完全準備，「結果，這個吹牛皮的謊言，一夕瞬間自爆」。

「內鬥內行、無心治國的賴政府，令人痛心疾首！」民眾黨立院黨團總召黃國昌說，今年年初，他再三苦口婆心地提醒賴清德總統，必須嚴肅準備因應川普新政對台灣的可能巨大衝擊。身為總統，應該以台灣為念、以蒼生為念，別再放任民進黨口中喊著團結社會，實際卻不斷在內鬥內耗、撕裂社會。

黃國昌直言，令人遺憾的是，這些由衷的建議，賴清德政府不僅視若無睹，更是變本加厲。

黃國昌說，昨天，民進黨中常會後還聲稱「國安團隊、行政團隊已掌握最新情勢」、晚上卓榮泰院長「請國人安心入睡」，聲稱政府做好完全準備，「結果，這個吹牛皮的謊言，一夕瞬間自爆」。

黃國昌表示，在川普總統宣布對台灣課徵32%高關稅的瞬間，讓全體國人震驚的，不僅僅是台灣遭受的待遇，更是政府的散漫與無能。

「剛剛，行政院開完會後表示『高度遺憾，後續將與美國嚴正交涉』，令人無語。」黃國昌說，事實上，真正感到高度遺憾的是台灣人民。為何自家的政府慢了如此多拍？事前既沒有掌握正確資訊、也沒有進行有效溝通，當然更沒有必要準備、更遑論有什麼積極作為。

黃國昌說，這一切，在在顯示賴政府把所有的心力都放在國內進行政治鬥爭，根本無心國政，面對國際政經局勢也毫無因應能力，行政團隊的匆忙急促與雜亂無章，徹底暴露在國人眼前。

黃國昌表示，從卓榮泰下鄉喊大罷免、到柯建銘在國會搞大罷工，充分反映賴政府為了一黨一人之私，竟可以放著正事不幹，棄人民福祉於不顧，「如此的執政團隊，令人痛心疾首」。

