川普對等關稅新制明掀牌　卓榮泰：已準備多項因應方案

▲行政院長卓榮泰接見「第32屆亞洲臺灣商會聯合總會回國訪問團」。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

為減少貿易逆差、降低國內賦稅、製造業回流與減低國債，美國總統川普（Donald Trump）預計4月2日宣布對全球輸美貨品徵收關稅。對此，行政院長卓榮泰今（2日）表示，政院專案小組已經擬定多項因應方案，等待美國結論出爐後，預計明天一早就會擬定拍板詳細政策，並在適當時間對外說明。

卓榮泰今接見「第32屆亞洲台灣商會聯合總會回國訪問團」時指出，最近政府的工作重點，全世界也一樣，都在關注川普帶來的國際經貿關稅新秩序，攸關全球經濟發展策略方向以及跟美國的合作，這也是台灣近日工作優先重點。

卓榮泰表示，行政院在副院長鄭麗君以及秘書長龔明鑫帶領下，在美國大選之前就成立經濟外交工作小組，大選之後成立台美經貿專案小組，會一直持續關注。目前已經擬定多項策略方案，等待真正的結論出來後就可作出因應。

卓榮泰強調，政府應對的大原則就是「政府有準備、風險可控管、對產業有支持」，已準備多項因應方案，將針對受不同衝擊產業給予足夠且充分的支持，一旦美國有宣布具體結論，政府在微調方案後就可以成為正式的國家對策。

卓榮泰提到，為了關注國際情勢，今天晚上很多行政團隊人員可能無法睡覺，「明天一早擬定詳細政策，在適當時間對外說明」。卓說，速度會如此快，就是要讓國際社會知道，台灣知道自身在全球產業供應鏈當中的角色，台灣穩定世界就會穩定；台灣讓產業持續發展，世界就會發展；也要讓國人知道，政府會使產業放心、人民安心。