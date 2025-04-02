川普對等關稅明掀牌！台產品輸美課重稅？　政院人士：各種情境都有盤點

▲美國總統川普簽署對等關稅行政命令，預計美國時間2日宣布全球輸美貨品關稅新制。（圖／路透）



記者陳家祥／台北報導

為減少貿易逆差、降低國內賦稅、製造業回流與減低國債，美國總統川普（Donald Trump）預計美國時間4月2日宣布對全球輸美貨品徵收關稅。對此，政院人士今（2日）透露，目前外界提出的各種情境都會盤點評估，在各種情況下農工產業會有怎麼樣的衝擊、該如何因應，但實際的做法，仍要看美方公布後的結果。

政院人士指出，川普上任後頒布兩項很重要的政策，其中一個是「美國優先」貿易投資。在簽署美國優先貿易政策時，川普要求所有財經部門檢視整體美國對外貿易關係，第一是要處理貿易逆差的國家，點名要檢討美加墨協定等現有貿易協定。第二，檢視一下美中第一階段貿易協定。第三，維護國家安全、經濟安全，啟動23號調查，檢討美國的出口管制、外國投資審查等。

政院人士提到，這三個面向中，最重要是要處理美國的貿易逆差，課稅是解決貿易逆差的主要觀點，2月13日發布「對等貿易關稅備忘錄」，當中提到應該看一下各國對美關稅有差距、不公平稅收措施等，匯率算一算，變成對等關稅。實際上，翻譯成「對等」是簡化概念，真正的意旨是公正互惠的概念。

政院人士坦言，直至今日，沒有人知道對等關稅怎麼計算，是關稅高的要降稅？美國要提高關稅低的部分？個別國家有沒有不同的稅？還是個別產業有不同稅？目前仍無法知道細節。

「川普政府認為，用關稅是最直接解決貿易逆差的手段，也可以吸引各國來進行協商談判。」政院人士指出，美國為了解決貿易逆差，不是針對台灣單一國家，「看美國的優先貿易政策裡面，是針對所有國家，台灣只是因為過去在川普第一任時，有很多IT產業佈局到台灣來，造成順差」。

政院人士表示，面對這個情勢，院長卓榮泰在去年11月就指示成立台美工作小組，邀集相關部會就不同情境進行模擬、推估可能的影響以及因應方案，「經過這麼多個月來，政院希望能做到，政府對所有資訊都有所掌握，也會做很好的評估分析，支持產業面對這波的變局」。

面對外界推估的各種情境，有外媒推估，台灣進口關稅調整從10％到20％、甚至28%都有可能，政院人士強調，「各種情境都會盤點、都會評估」，對農工產業可能的衝擊、政府應該提供怎麼樣的因應措施，都有準備，但仍要看美國4月2日公布的情況，就手上的選項做調整。