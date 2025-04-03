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快訊／臨陣退縮？南韓總統尹錫悅「不會出席」聆聽罷免案裁決

▲▼ 尹錫悅彈劾案宣判在即。（圖／路透）

▲南韓總統尹錫悅將待在官邸透過電視收看彈劾案裁決直播。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、試圖逮捕朝野主要政治人物，遭國會通過彈劾停職。如今，南韓憲法裁判所（憲法法院）終結辯論後，在經過長時間的「評議」，終於決定明（4）日上午公布裁決結果，現場開放媒體直播和旁聽。對此，尹錫悅選擇「不出席」。

根據《韓聯社》，南韓憲法裁判所預計4日上午11時（台灣時間上午10時）開庭裁決尹錫悅總統彈劾訴追案。對此，尹錫悅辯護律師團稍早透露，「總統（尹錫悅）已經決定，明天不會出席彈劾審判宣告庭。這是因為擔憂現場情況混雜，在考量維持現場秩序和總統維安問題後，所做出的決定。」

報導指出，尹錫悅辯護律師團將出庭聆聽裁決結果，至於尹錫悅本人則將待在位於首爾市龍山區漢南洞的總統官邸，透過電視直播聆聽裁決結果。

據悉，憲法裁判所8名法官將針對尹錫悅彈劾案做出裁決，一旦有6名法官以上同意引用彈劾案，則總統尹錫悅將被「罷免」，依南韓《憲法》在60天以內實施總統大選；一旦憲法裁判所做出駁回決定，則尹錫悅將重返職務。

對於全國各地可能爆發大規模示威集會，南韓警方決定針對全國各地發佈「最高級警戒」，動員全國210支機動隊1萬4000多名警力、刑事機動隊、對話警察（負責與集會召集人員取得溝通），至於警察特攻隊30多名警力也會被派往現場，防止任何恐攻或無人機攻擊。

警方也將向國會、漢南洞官邸、首爾市龍山區總統辦公室、外國駐韓使館、國務總理公館、主要媒體總部派駐機動隊。

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