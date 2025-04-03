川普關稅「這5國」衝擊最大！　最重課50%背後原因曝

▲ 川普簽署對等關稅行政命令。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國是僅次於中國的世界第二大貿易國，同時也是最大進口國。白宮2日公布逾100個將受新關稅政策影響的國家，並對所有進口商品課徵10%基準關稅，將於6日起生效。此外約60個川普聲稱「違規最嚴重」的國家，9日起將面臨額外對等關稅，被指向美國商品設下關稅壁壘或操縱匯率等，以下請見《雪梨晨鋒報》分析5個衝擊最大的國家。

中國：34%

中國是全球第二大經濟體，也是美國第二大貿易夥伴。川普對中國商品施加34%關稅，原因是2024年美國對中貨物貿易逆差高達4400億美元（約台幣14兆元）。川普政府認為貿易逆差對美不利，而中國2022年占美國進口商品總額的17%，主要向美國出口廣播設備、電腦及辦公機器零件，且對美國大豆、豬肉及特定汽車產品徵收關稅。

賴索托：50%

南非賴索托成為打擊最重的國家之一，與法屬聖皮埃與密克隆群島並列最高稅率。賴索托主要對美出口鑽石及針織服飾，儘管美國僅進口價值2.37億美元商品，但美國對賴索托出口額僅280萬美元，貿易極度失衡，且賴索托適用南非關稅同盟（SACU）體系，對每批進口商品收取119至180美元的清關費。

歐盟：20%

歐盟是美國最大雙邊貿易及投資夥伴，每天貿易額約44億歐元（約77億美元），主要對美出口藥品及車輛，其中最大出口國為德國、愛爾蘭及義大利。但美國對歐盟貿易逆差高達1570億歐元（約2730億美元），並對美國汽車徵收10%「最惠國關稅」（MFN），也對服裝及鞋類等產品課稅，川普曾直言批評歐盟「占美國便宜」。

瑞士：31%

美國2021年起成為瑞士最大出口市場，主要出口疫苗、血液、毒素、培養物等包裝醫療產品及鐘錶，對美國商品徵收高達61%關稅，且美國對瑞士貨物貿易逆差達385億美元。

越南：46%

越南約30%出口產品銷往美國，主要為廣播設備、電腦及家具。2024年美國對越南貿易逆差達1240億美元，輸往越南的多數商品關稅不超過15%，但食品與農產品面臨較高稅率，且越南對特定兒童玩具設有進口禁令。