脫單送iPhone！吃完石二鍋「他接電話傻了」　友怨：女友說很掉價

▲友人女友認為吃石二鍋很掉價。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

「實在是太無言了！」一名網友替好友慶祝脫單，不但送上iPhone 16還請吃火鍋，沒想到回家後朋友打來說女友覺得「石二鍋太掉價」，讓他傻眼不已。原PO表示當天三人氛圍不錯，吃飯也正常，完全看不出有不愉快，聽完女方理由後超傻眼，懷疑自己是不是30歲了就跟不上年輕女生的價值觀了？

一名網友在Dcard表示，一位多年好友好不容易在單身8年後交到女朋友，他還信守承諾要買iPhone 16當作賀禮，並提議3人一起去吃石二鍋。不過整場吃飯氣氛明明都挺愉快，回家後朋友卻突然打電話來說「女友不喜歡石二鍋」，讓原PO聽完整個人都傻眼。

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原PO說，從逛街買iPhone到吃鍋，整個氣氛過程都蠻歡樂的，於是他好奇追問「怎麼了不好吃嗎？」友人才說，他女友覺得石二鍋是小朋友在吃的火鍋，「感覺很掉價」，同時也感到困惑，「也不知道她在想什麼？」

對此，原PO好奇詢問眾人看法，「是我30歲不太了解19至20歲妹妹對石二鍋有什麼誤解嗎？還是真的都這樣覺得啊？」

底下網友熱議，「叫她挑餐廳看價位，就知道你朋友是不是提款機了」、「石二鍋平價又好吃欸，只是吃完走出來味道會很重」、「下次約三媽」、「若是女生真的這樣想，那是可以考慮分了，價值觀不合，感覺是小公主」、「你朋友其實可以不用跟你說的，假設下次選吃那間再說不喜歡這間或口味不合」、「這問題取決於錢是誰出的？別人請的，她當然覺得掉價啊」、「火鍋餐廳還有分什麼是小朋友吃的喔？那速食店勒」。