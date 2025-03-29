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社會 社會焦點 保障人權

神鬼女詐富商50億開店洗錢　兄「勞斯萊斯級」火鍋店幹部狂離職

▲沐明鍋物。（圖／民眾提供）

▲沐明鍋物遭爆成女子羅佩雯洗錢處所，去電詢問店員，店員透露對案情不知悉，餐廳也正常營業。（圖／民眾提供）

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

女子羅佩雯涉嫌透過買機票賺差價、移民投資等手法，向臺雅集團已故董事長沈裕雄詐騙近50億元，還涉嫌透過開店洗錢，而羅的胞兄羅文傑捲入此案後也被諭知50萬交保，而羅兄台中所開火鍋店的高檔火鍋餐廳「沐明鍋物，素有火鍋界「勞斯萊斯」之稱，而記者前往該餐廳時，店員表示不清楚案情，強調餐廳依然正常營業。

▲▼詐欺前科犯羅佩雯（前）假釋期間涉再犯，坑騙1位傳產老闆45億元，20日到案移送北檢複訊後聲押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

▲詐欺前科犯羅佩雯（右）2月20日到案移送北檢複訊後聲押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

「沐明鍋物」隱身在台中七期、大遠百旁的商辦大樓27樓，主打高空視野、日本飛驒牛等高檔食材，號稱是火鍋界的勞斯萊斯。據查，該店登記公司為安成餐飲，資本額1.2億元，由安禾國際公司轉投資，羅佩雯的胞兄羅文傑與妻子詹依苓分別掛名董事長、監察人。

▲沐明鍋物餐廳位在七期商務大樓27樓。（圖／記者白珈陽攝）

▲沐明鍋物餐廳隱身在台中七期商務大樓27樓，採取預約制度，若無預約無法進入。（圖／記者白珈陽攝）

本案曝光後，記者在昨日（28日）傍晚前往火鍋店，但在商辦大樓一樓就被擋下，細問才知該店是預約制，非提前預約的人士不得直接上樓。記者電訪店員，店員說，不知道案件發生，店內仍然正常營業。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲台中沐明鍋物負責人羅文傑夫妻（前），涉嫌幫妹妹羅佩雯藏匿詐騙富商50億元。（圖／記者劉昌松攝）

據悉，沐明鍋物並無其他分店，但特別的是，店內光副店長就有三人，店長職務則罕見「從缺」；相關財務的所有問題都是由負責人直接經手，完全不讓店內幹部經手，近期更傳出店內資深幹部集體跳槽，疑似就是擔心老闆被抓、飯碗不保。

鍋物同業聽聞羅文傑涉案被交保後直言不意外，坦言「沐明裝潢奢華，但現在景氣不佳，生意差卻能撐得下去，本就讓人起疑」，加上沐明的競爭對手、知名的橘色涮涮鍋就開在附近，衝擊一定很大，但餐廳似乎完全沒有受到威脅，有違常理。

▲沐明鍋物。（圖／民眾提供）

▲沐明鍋物內部裝潢奢華，但同業坦言，景氣普遍不佳，沐明來客數少的情況下還能支撐4年，本就讓人起疑。（圖／民眾提供）

檢警查出，羅佩雯涉嫌與「The Hermit隱餐飲集團」負責人鄭淳駿聯手，以便宜海外機票轉賣牟利，且有管道可移民等藉口，詐騙臺雅前董事長沈裕雄投資，沈裕雄被騙多年，陸續投入近50億元，直到過世後，沈家整理帳冊遺物才發現。

檢察官指揮調查局首波搜索後，將羅佩雯與鄭淳駿聲押禁見獲准後，清查金流發現，羅佩雯除了酷愛名牌包，家裡擺了數百件精品、LV腳踏車等奢華品外，另有大量資金流向羅佩雯的兄嫂，以及前夫謝宗翰、友人楊國隆等人。

北檢27日發動第2波搜索，並在28日凌晨先將謝宗翰聲押獲准，而開設高檔火鍋店的哥哥羅文傑、嫂子詹依苓則在下午移送北檢，羅、詹訊後分別以50萬元、20萬元交保，其餘人於昨晚諭知請回。

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