女兒遭男友下藥性侵！媽媽竟袒護「他不舉」　重判8年定讞

▲女子遭媽媽的男友下藥性侵，最高法院將他判刑8年定讞。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

新北市徐姓男子覬覦女友阿師（化名）的女兒小梅（化名），假借要替小梅針灸調理體質，趁機餵食她吃下安眠藥物，性侵得逞。小梅事後提告，案件偵辦期間，阿師還袒護男友，辯稱男友不舉、不可能性侵；法院審理時，徐男也辯稱自己因為藥物影響，「勃起就撕裂傷」否認性侵。一二審均將他判刑8年，全案再上訴，最高法院31日駁回上訴定讞。

判決指出，60多歲的徐男與阿師交往，但他肖想母女都要吃到，除了騙阿師自己有中醫資格外，還騙說小梅身體不好，可以讓他以針灸調理，最好能在半夜11點到凌晨1點施針，效果最好，徐男也因此兩次為小梅針灸。

而案發於2022年3月間，徐男再度以針灸調理身體為由，將小梅約到住處來；這次還說針灸最好的時間是凌晨12點到凌晨3點，並在凌晨3點針灸完後將小梅叫醒，餵她吃下含「艾司唑侖（Estazolam）」成分之安眠藥「悠樂丁」，小梅不疑有他，吃下藥物沉沉睡去。

清晨7點多阿師出門上班，徐男就趁機性侵小梅得逞。過程中小梅雖然醒來，但因為藥物影響，無力反抗，讓徐男輕鬆完事。小梅一直到傍晚3、4點才醒來，她隨即打電話給朋友，在朋友的陪伴下報警驗傷，並對徐男提出告訴。

案件偵辦期間，檢察官傳喚阿師出庭應訊。但阿師袒護男友，辯稱「男友不舉不可能性侵」、「被告生殖器軟軟的不能插入」，還說當天也看到男友的杯子在女兒的房間內，懷疑女兒抹杯子上的DNA，塗在自己的內褲、下體內。另外徐男也說，自己因為糖尿病的藥物會造成尿道感染、黴菌感染，如果要勃起就會造成撕裂傷，根本沒興趣性交，沒有性侵。

但一二審法院審理後，根據醫院出具的徐男診斷證明，其上並未註明「性功能障礙」，因此仍認定他有能力性侵；此外，小梅陰道內採集到的DNA，位在陰道深處，法院認為在沒有專業器具的協助後，小梅很難自行塗抹栽贓。因此一二審均認定徐男有罪，均判刑8年。全案再上訴，最高法院31日駁回上訴定讞。