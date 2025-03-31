父母爺爺都辭世！女友雙親嫌「基因不好」　她崩潰：88歲算早嗎？



▲女子不滿同性戀人的父母嫌棄她基因不好，發文求助其他網友。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

一名女網友表示，由於家中的雙親都在約50歲離世，竟被女友父母嫌棄「基因不好」，甚至她的爺爺高齡88歲過世後，再次被暗示對方家族成員壽命短，讓她難過之餘卻也無法反駁，也質疑女友屢次聽到父母的耳語時，有無試著理解自己感受。

原PO在Dcard以「對方父母說我基因不好」為題發文感嘆，目前35歲的她與伴侶已交往2年，雙方都有結婚的打算，由於她經常到對方家中，女友的父母也並不反對兩人的交往。然而，對方父母的某些言語，卻讓他感到深深的受傷與無奈。

原PO表示，自己的父母都在50歲時因病過世，而當女友的父母得知此事後，竟私下對女友說她「基因不好」。雖然女友選擇如實轉告，但一番話對她來說，無疑是沉重的利刃。原PO坦言「我知道那是事實，但我的心裡其實真的很不舒服，因為沒有人想要基因不好」。她強調，也曾坦誠告訴女友，聽到這些話會感到難過，甚至厭惡被對方父母如此評價。

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然而，事情並未就此結束。上周，原PO的爺爺過世，讓女友的父親再次對她提出質疑，甚至私下對女友說「她家的人都很早過世」，讓原PO更加難過與憤怒，她也不禁反問女友，「我爺爺活到88歲，算很早嗎？妳爸爸是拿你阿嬤活到快100歲來比較嗎？」

原PO表示，每當聽到女友父母這樣的言論，都讓她不自覺地想起已故的父母，心中感到難過卻無法反駁，「誰不希望自己的父母可以陪伴自己久一點？」她雖然理解女友的父母會擔心她的壽命問題，但她在意的是，女友是否能夠真正體諒她的處境與心情，「對我來說，基因不是我可以選擇的。我的父母對我來說，那些回憶與情感是無法取代的，不是活得久不久可以衡量的。」

最後，原PO表示，她會找時間與女友好好談談，了解對方的真正想法，並確認女友是否明白自己的感受，「女友到底有沒有想過，聽到這些話的我，會有什麼感受？」她也希望，透過溝通釐清雙方的誤會，並讓彼此的關係更加穩固。

貼文引發熱議，其他網友相繼直呼「妳基因好不好我是不知道，但我知道妳女友父母的教養不好」、「妳女友會告訴妳這些話，很明顯她家有白痴基因，妳該嫌她」、「感覺對方父母就是不喜歡妳」、「我想對方父母的意思應該不只是生小孩，可能還包含考量到原PO是不是也會很早離世，擔心自己女兒變成孤家寡人」。也有人推測，「妳女友沒有想跟妳結婚，如果有的話她會扛住父母替妳說話，也不會笨到把那些話原封不動都跟妳說，所以妳要考慮一下要不要停損。」

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