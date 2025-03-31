　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

父母爺爺都辭世！女友雙親嫌「基因不好」　她崩潰：88歲算早嗎？

女子不滿同性戀人的父母嫌棄她基因不好，發文求助其他網友。（示意圖／Pixabay）
▲女子不滿同性戀人的父母嫌棄她基因不好，發文求助其他網友。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

一名女網友表示，由於家中的雙親都在約50歲離世，竟被女友父母嫌棄「基因不好」，甚至她的爺爺高齡88歲過世後，再次被暗示對方家族成員壽命短，讓她難過之餘卻也無法反駁，也質疑女友屢次聽到父母的耳語時，有無試著理解自己感受。

原PO在Dcard以「對方父母說我基因不好」為題發文感嘆，目前35歲的她與伴侶已交往2年，雙方都有結婚的打算，由於她經常到對方家中，女友的父母也並不反對兩人的交往。然而，對方父母的某些言語，卻讓他感到深深的受傷與無奈。

原PO表示，自己的父母都在50歲時因病過世，而當女友的父母得知此事後，竟私下對女友說她「基因不好」。雖然女友選擇如實轉告，但一番話對她來說，無疑是沉重的利刃。原PO坦言「我知道那是事實，但我的心裡其實真的很不舒服，因為沒有人想要基因不好」。她強調，也曾坦誠告訴女友，聽到這些話會感到難過，甚至厭惡被對方父母如此評價。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，事情並未就此結束。上周，原PO的爺爺過世，讓女友的父親再次對她提出質疑，甚至私下對女友說「她家的人都很早過世」，讓原PO更加難過與憤怒，她也不禁反問女友，「我爺爺活到88歲，算很早嗎？妳爸爸是拿你阿嬤活到快100歲來比較嗎？」

原PO表示，每當聽到女友父母這樣的言論，都讓她不自覺地想起已故的父母，心中感到難過卻無法反駁，「誰不希望自己的父母可以陪伴自己久一點？」她雖然理解女友的父母會擔心她的壽命問題，但她在意的是，女友是否能夠真正體諒她的處境與心情，「對我來說，基因不是我可以選擇的。我的父母對我來說，那些回憶與情感是無法取代的，不是活得久不久可以衡量的。」

最後，原PO表示，她會找時間與女友好好談談，了解對方的真正想法，並確認女友是否明白自己的感受，「女友到底有沒有想過，聽到這些話的我，會有什麼感受？」她也希望，透過溝通釐清雙方的誤會，並讓彼此的關係更加穩固。

貼文引發熱議，其他網友相繼直呼「妳基因好不好我是不知道，但我知道妳女友父母的教養不好」、「妳女友會告訴妳這些話，很明顯她家有白痴基因，妳該嫌她」、「感覺對方父母就是不喜歡妳」、「我想對方父母的意思應該不只是生小孩，可能還包含考量到原PO是不是也會很早離世，擔心自己女兒變成孤家寡人」。也有人推測，「妳女友沒有想跟妳結婚，如果有的話她會扛住父母替妳說話，也不會笨到把那些話原封不動都跟妳說，所以妳要考慮一下要不要停損。」

延伸閱讀
命理師神預言3月將爆發「世紀災難級事件」！　曾示警台灣一狀況要小心
相差31歲！她愛上爸爸60歲好友　甜喊：被對方的成熟征服
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
406 1 0559 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台股慘崩906點！台積電跌至910元　專家：兩件事害的
大甲媽何時通過「民生地下道」　警曝預估時間點
24歲女星「無預警宣布退出演藝圈」！　掰了11年團體：想入社
0050隨台積電走跌！3拆分情境曝光
明天再一波濕冷「低溫探13度」　周三前高山有機會降雪

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

父母爺爺都辭世！女友雙親嫌「基因不好」　她崩潰：88歲算早嗎？

全球10天10大震！漫畫家預言7／5日本恐強震　專家：南海海槽是指標

明天再一波濕冷「低溫探13度」　周三前高山有機會降雪

妻與男閨蜜泡溫泉辯「把他當姐妹」！網見1反應不單純：很怪

桃機估清明連假首日「運量14.5萬人次」　提醒勿帶5大危險物品

一周沒看FB、IG！「他曝1款APP上癮」　網點頭：資訊快什麼都有

大人們接招！新北市青年局揪NPO出題「聚焦5大永續議題」344位學生花3個月熱情提案

快訊／2盤肉破萬！台南「牛五蔵」發聲明稿：保留法律追訴權

愚人節不要整他們！「開不起玩笑」TOP5星座　第一名會反撲報仇

清明時節多吃芋頭、山藥　重症醫籲：別吃「2類食物」

哥哥跟妹妹身高差一顆頭體重竟一樣　媽媽傻眼：妹妹啊～

#緬甸強震 曼谷大樓瞬間倒塌 起重機司機絕望墜落...

趙露思錄影突「呆滯失神」！ 冒「腦霧反應」疑憂鬱後遺症

【遊泰疑遇詐騙】情侶驚覺不對勁趕快逃跑！

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

「從心底拿走一個人很痛」 范瑋琪演唱會哀悼大S

44歲廣末涼子睽違18年來台　凍齡甜笑萌唱《好喜歡！》

【情勒阿嬤】貓咪滿臉真誠討零食♥這誰拒絕得了啦

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

#李鐘碩 親切收粉絲禮物！網見 #義美小泡芙 笑：幫 #IU 拿？

父母爺爺都辭世！女友雙親嫌「基因不好」　她崩潰：88歲算早嗎？

全球10天10大震！漫畫家預言7／5日本恐強震　專家：南海海槽是指標

明天再一波濕冷「低溫探13度」　周三前高山有機會降雪

妻與男閨蜜泡溫泉辯「把他當姐妹」！網見1反應不單純：很怪

桃機估清明連假首日「運量14.5萬人次」　提醒勿帶5大危險物品

一周沒看FB、IG！「他曝1款APP上癮」　網點頭：資訊快什麼都有

大人們接招！新北市青年局揪NPO出題「聚焦5大永續議題」344位學生花3個月熱情提案

快訊／2盤肉破萬！台南「牛五蔵」發聲明稿：保留法律追訴權

愚人節不要整他們！「開不起玩笑」TOP5星座　第一名會反撲報仇

清明時節多吃芋頭、山藥　重症醫籲：別吃「2類食物」

一起讀判決／首例！　「禁止轉掛派遣工」訴訟案件

台股慘崩906點！台積電跌至910元　專家：兩件事害的

遇清明4天連假！大甲媽何時通過「民生地下道」　警曝時間點

吉力吉撈「使命感」要幫林智勝奪冠　郭嚴文祝福好好睡一覺

父母爺爺都辭世！女友雙親嫌「基因不好」　她崩潰：88歲算早嗎？

全球10天10大震！漫畫家預言7／5日本恐強震　專家：南海海槽是指標

南青論壇點燃青年行動力！　「南青行動」計畫助夢想起飛

皮膚科醫師：換季溫差易導致髮肌失衡　3款專業頭皮護理推薦　

遭綠緊咬是文物金光黨　罷免吳思瑤領銜人：當初造謠的人已道歉

金秀賢躲21天「自認膽小鬼」　狄志為嘆：危機處理很重要

哥哥跟妹妹身高差一顆頭體重竟一樣　媽媽傻眼：妹妹啊～

生活熱門新聞

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

2盤肉10100元！5女吃燒烤疑遭剝皮：連炭火都要錢

他精準命中緬甸強震！示警台灣「1情況」要小心

柯文哲「1天吃8顆Tramadol」　醫詳解神扯用藥！

爸媽賴定有刺青！19歲妹怒脫光「證明清白」

快訊／東加群島規模7.3強震　氣象署發布海嘯消息：密切監視中

今「玄天上帝」聖誕　做一事旺整年

電話「一接就掛」超煩！知情人曝真相：非常麻煩

無名小站重現Threads！網友瘋憶「400萬人氣女神」：當年紅遍全台

快訊／吹8級強風！　「全台變天」5縣市大雨特報

詹姆士突發聲明「已與詹醬公司無關」　大票粉絲震驚！

快訊／4縣市低溫特報！大陸冷氣團影響　急凍跌破10度

新一代小孩取名「都這22字」　大票笑：沐秒中

批北市砸上億亂蓋　行家：蔣公都要跳起來！

更多熱門

相關新聞

妻與男閨蜜泡溫泉「把他當姐妹」！網見1反應：很怪

妻與男閨蜜泡溫泉「把他當姐妹」！網見1反應：很怪

單純嗎？一名人夫表示，老婆大學時有個男閨蜜，性向是同志，前陣子2人竟一起去泡溫泉，他好奇是不是大眾池，沒想到老婆卻吞吞吐吐，遲遲不開口，不禁懷疑是不是有鬼。

清明時節多吃芋頭、山藥　醫：別吃2類食物

清明時節多吃芋頭、山藥　醫：別吃2類食物

「機車瀑布」經典畫面變模型？網敲碗實體版

「機車瀑布」經典畫面變模型？網敲碗實體版

好市多烤雞剪開「噴出血」！她直呼不敢再買

好市多烤雞剪開「噴出血」！她直呼不敢再買

假中醫下藥性侵女友女兒　判8年定讞

假中醫下藥性侵女友女兒　判8年定讞

關鍵字：

周刊王基因女友

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

妻外出買尿布　恐怖爸虐待性侵女嬰死亡

快訊／躲了21天！金秀賢憔悴現身　「90度鞠躬」語氣顫抖致歉

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

2盤肉10100元！5女吃燒烤疑遭剝皮：連炭火都要錢

他精準命中緬甸強震！示警台灣「1情況」要小心

金秀賢承認「為守護《淚之女王》說謊」淚崩

柯文哲「1天吃8顆Tramadol」　醫詳解神扯用藥！

摩斯員工下藥迷昏女同事　店內逞慾賠170萬換免囚

快訊／李雅英被叫坐大腿「罕強硬發聲」！

爸媽賴定有刺青！19歲妹怒脫光「證明清白」

快訊／正面對決！《橫豎》直衝金秀賢記者會　痛罵：性犯罪者

盤點史上5大強震　掀51公尺巨浪釀30萬死

快訊／東加群島規模7.3強震　氣象署發布海嘯消息：密切監視中

今「玄天上帝」聖誕　做一事旺整年

更多

最夯影音

更多

哥哥跟妹妹身高差一顆頭體重竟一樣　媽媽傻眼：妹妹啊～

#緬甸強震 曼谷大樓瞬間倒塌 起重機司機絕望墜落...

趙露思錄影突「呆滯失神」！ 冒「腦霧反應」疑憂鬱後遺症

【遊泰疑遇詐騙】情侶驚覺不對勁趕快逃跑！

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面