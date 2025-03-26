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堅持爬玉山！被女友酸「會去靈堂罵你」傻眼了　律師不挺：快分

▲▼玉管處提醒民眾，入山前審慎評估是否取消行程，千萬不要被好天氣騙了。（圖／翻攝自Facebook／玉山國家公園）

▲玉管處先前呼籲，入山前審慎評估是否取消行程，千萬別被好天氣騙了。（圖／翻攝自臉書／玉山國家公園）

記者周亭瑋／綜合報導

近日全台各地不斷傳出山難事故，就有男網友與朋友約好爬玉山，抽排雲山莊也中籤，不過因此被女友連番嘲諷，更脫口說出「萬一你出事，會去靈堂罵你」等語。對此，網上掀兩派論戰，而律師林智群則認為，「女朋友是對的，這種幼稚小朋友趕快分一分。」

林智群在臉書提到，有個網友在Dcard上抱怨，他跟朋友最近要去爬玉山，團隊中也有擅長登山的人；但女朋友得知後不斷冷嘲熱諷，還說萬一他出事情，自己不會去靈堂之類的（原文為：我絕對不會去拜你，我會去靈堂罵你）。

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聞言，他忍不住吐槽道，「很會爬山，不代表很會爬雪山，一個會爬山的人，也沒辦法carry全部的人，況且你若摔下去，那個朋友可以救你嗎？女朋友是對的，這種幼稚小朋友趕快分一分，都20幾歲的人了，不要跟小學生交往比較好啦！」

對此，網友們紛紛回應，「因為最近是雪季的關係吧」、「跟資優生很會考試，但考試不會罩你是一樣的道理」、「看輕山的人遲早出事」、「成年人只篩選不教育」、「這次有跑馬拉松的以為自己也很會爬山，結果魂斷高山」、「女友要趕快放生」。

另外，不少人也中肯表示，「再有經驗還是要謹慎評估，很多出事的，反而都是輕忽者，而不是沒經驗的人」、「跟實力差不多的一起爬可能還不會出事，跟很會爬的才容易出事」、「爬山要看個人體力，再有經驗的人也沒辦法幫隊友走路啊」。

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