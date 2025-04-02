老師女友「不要在台北受苦」　他被分手崩潰：年薪110萬太低

▲女友嫌棄原PO賺得不夠多。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「放手是對的嗎？」一名男網友心碎表示，他與交往7年的女友面臨分手，原因竟是「收入不夠」。他年薪110萬，對方是31歲老師，雙薪年收180萬仍被嫌在台北買房很難。女友坦言寧可找條件更好的對象進入婚姻，也不想繼續受苦。文章曝光後，網友大膽猜測「覺得她是找到下一個人了」。

一名男網友在Dcard表示，他與女友交往7年，原以為感情穩定能步入婚姻，不料最近女友突然向他提分手，理由不是不愛，而是收入不夠，「少到要有一個家都很難」，尤其在台北生活更不容易。

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原PO自曝，他在銀行擔任小主管，目前年薪約110萬，「離不開台北市工作的我，已經很努力的在這個職涯上生存了。」女方則是國小老師，年紀奔3字頭的她希望要有一間自己的房子，以及生孩子。

儘管兩人年薪相加有180萬，但女友覺得不夠，離她的目標太遠，因此想放棄這段感情，甚至還說「想去找其他行業的人，談一場短暫的戀愛然後進入婚姻」，也不願跟原PO在台北受苦。

一番話讓原PO心碎，他都努力賺到年新110萬還被看不起，「真的未來一輩子都抬不起頭了嗎？」「怎麼做都不對，好難過7年的感情，敵不過麵包？到底要怎麼辦？」

底下網友感嘆，「女生提升到90萬，不就加起來200萬了嗎？嫌男生幹嘛...無言」、「她早有新歡了，現在只是在找理由跟你分手」、「老師當一輩子固定收入都無法達到180萬，不懂究竟是要嫌棄什麼」、「沒什麼好痛的，很顯然就是此人與你價值觀不適合是無法走長久的人，分開你才會有機會遇到肯定、認可你的人、價值觀一致、能長久的人，可不是嗎」、「她不愛你是真的，就算你年薪300萬，她也會分的」、「不單純是年薪問題吧，還有你離不開台北市，雙方人生規劃不同」。