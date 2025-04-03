川普「關稅砲彈」直轟亞歐　經濟研究員：比我們擔心的還要糟

▲川普頒布新「對等關稅」，經濟學家擔憂恐對全球經濟造成影響。（圖／路透社）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普頒布「對等關稅」（Reciprocal Tariffs）政策，宣布對所有進口商品課徵10％以上新關稅，並對貿易失衡最嚴重的60個國家加徵關稅，其中亞洲與歐洲經濟體受到的打擊最為嚴重。經濟學者警告，川普的新關稅政策將重創全球供應鏈、推高通膨，且各國可能迅速展開報復，進一步加劇經濟不確定性。

據彭博社報導，白宮表示，由於持續的貿易逆差引發安全疑慮，已構成「國家緊急狀態」，將自4月5日凌晨零時1分（台灣時間5日中午12時1分）起實施「基準」10%關稅；針對台灣等60個對美貿易順差較高國家加徵的額外關稅，將自4月9日凌晨零時1分（台灣時間9日中午12時1分）起生效，而額外加徵的關稅將依這些國家對美商品課稅的比例進行計算後，回課約一半的「折扣」對等關稅。

例如，中國除了原有因芬太尼問題加徵的20%關稅，因對美國商品課徵67%關稅，而須額外繳納34%，總稅率達54%。除此之外，越南將面臨46%稅率，台灣、日本、印度與南韓的稅率則在24%至32%之間，歐盟則被課徵20%的關稅。相較之下，加拿大與墨西哥因在川普首個任期內與其簽訂美墨加協定（USMCA），而在本輪「關稅戰」中獲得豁免。不過，2國此前面臨和販毒、非法移民相關的25%關稅仍維持不變。

彼得森國際經濟研究所資深研究員洛夫利（Mary Lovely）表示，川普的新關稅政策「比我們擔心的還要糟糕」，認為這不僅影響美國與貿易夥伴的經濟關係，也將迫使企業重新調整供應鏈，增加生產與物流成本。亞洲協會政策研究所（Asia Society Policy Institute）副所長卡特勒（Wendy Cutler）也指出，亞洲國家首當其衝，特別是與美國高度依賴的越南、台灣和南韓可能面臨出口大幅萎縮的風險，而歐盟雖然受到的關稅幅度較低，但幾個國家都已警告可能採取報復措施。

此舉也對金融市場產生直接衝擊。美股主要指數在消息公布後應聲下跌2%以上，汽車製造商首當其衝，福特（Ford）、通用（General Motors）、斯特蘭蒂斯（Stellantis）與特斯拉（Tesla）股價全線下跌。能源市場也出現波動，油價一度下挫3%，但隨後因市場預期美國將提高能源出口而回升。相較之下，加拿大元與墨西哥披索則因未受新關稅影響而上漲，顯示市場對北美地區的短期穩定性抱持較樂觀態度。

川普政府強調，新關稅政策旨在「重塑美國貿易格局」，藉由關稅施壓促使各國降低對美國商品的壁壘，並推動美國製造業回流。然而，部分經濟學者與企業界憂心，這將使美國企業的進口成本上升，並可能引發全球貿易報復，最終反噬美國經濟。花旗集團經濟學家克拉克（Veronica Clark）指出，「初步數字確實比我們預期的要高，這可能會推高某些進口商品的價格。但我們對更廣泛的通膨溢出效應並不那麼擔心，因為需求較為疲軟。」