見柯文哲憔悴坐輪椅開刀　邱毅嚇到了：賴清德夠了吧、該停手了

▲柯文哲在矯正署人員護送下抵達醫院，準備進行手術。（圖／記者呂佳賢攝）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲因左腎積水及左側輸尿管結石，2日赴台北醫院，進行手術治療，妻子陳佩琪則站在恢復室外等待。對此，前立委邱毅今（3日）表示，看見陳佩琪守候，只為看柯文哲一眼，令人鼻酸落淚，而見到柯文哲憔悴的坐著輪椅進入醫院的那刻，自己也嚇到了。他批評，賴清德你夠了吧！仇也報了，恨也洩了，是該停手了，把黑手收回去，別讓台灣司法最後一絲尊嚴，跟著這場風波一起陪葬。

邱毅表示，看陳佩琪撐著瘦弱的身軀，守候在病房門口，只為看柯文哲一眼，說一句「我等你」，這是令人鼻酸落淚的畫面。誰說夫妻本是同林鳥，災難來自各自飛？柯文哲夫妻的深情慰藉，生死相許，這才叫真正的患難夫妻。

邱毅說，賴清德掌控的媒體和檢調，一直想抹黃柯文哲、醜化陳佩琪，把兩個人的人設徹底毀滅，但是在病房前那一句「我等你」，把所有的陰謀詭計，都打得粉碎了。

邱毅直言，昨天上午，柯文哲坐著輪椅進入醫院的那一刻，把他嚇到了。形容枯槁憔悴，完全失去往昔的光釆，可以想像是忍受著多大的痛苦。

邱毅說，這是收押苦牢的痛苦、病體懨懨的痛苦、人格踐踏的痛苦、含冤莫白的痛苦、妻離子散的痛苦。到底有多少的痛苦，才能用七個月的時間，把一個人折磨到如此程度。

賴清德你夠了吧！邱毅批評，仇也報了，恨也洩了，台灣人民也充分見識到司法追殺，媒體剿滅的威力，但是你真的安心嗎？

最後，邱毅強調，當賴清德打電話給柯媽媽時，看的出來，良心還是有所不安的。賴清德是該停手了，把黑手收回去，退出北院、北檢、北所，別讓台灣司法的最後一絲尊嚴，跟著這場風波一起陪葬了。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼柯文哲妻子陳佩琪在恢復室外等待。（圖／攝影中心）