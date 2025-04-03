罷免進入二階　林俊憲酸藍民主笑話：偽造文書上千、2副主委被收押

▲民進黨立委林俊憲。（圖／記者林東良翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免熱潮蔓延，罷免藍委案皆已進入二階段連署，而藍營發動罷免綠委案，經連日補件後，昨中選會公布，新增4案進入二階連署，分別是台南林俊憲、王定宇以及新北李坤城、吳琪銘。對此，林俊憲今（3日）表示，藍營在台南發起的罷免，偽造公文書上千件、死人連署幾百件，兩個副主委被收押，就是民主政治大笑話，是否為了明年市長選舉排除障礙？大家心知肚明。尊重人民罷免權，但針對國民黨造假、作弊罷免，要求司法單位偵辦到底，自己也會正面迎戰。

中選會昨表示，3月28日以前地方完成一階查對結果（含補提查對）回報中選會的罷免案，經確認後有43件立委罷免案、1件市縣長罷免案、2件市縣議員罷免案，依法可進入二階連署。另有2件立委罷免案則已逾補提期限而未補提。另外，統計至今日為止，另有4件立委罷免案可進入二階連署。因此，目前共計47件立委罷免案已進入或可進入二階連署

林俊憲表示，國民黨針對王定宇和他發起的罷免連署，根本就是民主政治的大笑話，偽造公文書上千件、死人連署幾百件，引起司法單位介入偵辦，國民黨部被偵辦，兩個副主委被收押，國民黨的動機到底是什麼？為何在台南只針對王定宇跟林俊憲？是否為了明年市長選舉排除障礙？大家心知肚明。

林俊憲指出，隨著司法單位深入偵辦，相信真相很快就會出現，尊重人民罷免權，針對國民黨造假、作弊罷免，這是傷害民主政治，要求司法單位偵辦到底，自己也會正面迎戰。

