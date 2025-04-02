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柯文哲今提抗告　陳智菡曝律師新證據：橘子「買來回機票」沒想潛逃

▲▼柯文哲在矯正署人員護送下抵達台北醫院，準備進行手術。（圖／記者呂佳賢攝）

▲柯文哲今（2日）在矯正署人員護送下抵達台北醫院，進行手術。（圖／記者呂佳賢攝）

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲自去年9月被羈押禁見至今，今（2日）因左腎積水及左側輸尿管結石，到衛福部台北醫院開刀治療，住院1天。由於柯文哲身體有狀況，律師團日前聲請具保停押，而北院在3月28日裁定延押2個月，具保停押另行調查；但立院民眾黨團主任陳智菡今（2日）透露，柯律師團已針對延押提抗告，且找到新的證據，除了「橘子」許芷瑜去年8月出國跟柯文哲無關外，其實「橘子」當初是買來回機票，並沒有要潛逃不回來。

陳智菡2日晚間接受「阿姊反抗軍」網路節目專訪，與主持人黃光芹聊柯文哲身體狀況。陳智菡也提到，自己上節目前，有跟律師了解一下狀況，之前有說會提抗告，「跟大家報告，律師已經抗告了，而為什麼要抗告，是因為根本沒羈押他的理由」。

陳智菡指出，羈押理由稱柯文哲會串證逃亡，根本就沒這回事，且又說「橘子」是在柯文哲指示下逃亡，但3月20日開庭時就說過，「橘子」出國與柯文哲根本沒關係，「律師找到另一個非常重要的證據，橘子有買回程機票，她（2024年）8月29日出國時，其實有訂回程機票，也就是她並沒有要潛逃或不回來這件事情，這個證據也會呈給法院」。

陳智菡提到，律師3月20日在法院時，也有跟法官說，第一，北檢從來沒有在起訴書中，把「橘子」列為是京華城案的重要嫌疑人或相關被告，但卻因為這個非關案情的人羈押柯文哲，還說柯指揮非關案情的人逃亡，「這不是很好笑嗎？」

▲▼ 台灣民眾黨「323人民要當家!」全民問政宣講，民眾黨黨團主任陳智菡。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨黨團主任陳智菡。（資料圖／記者李毓康攝）

陳智菡稱，第二，檢方認為還沒有交叉詰問完，所以有可能串證，要繼續羈押，但有法界人士告訴她，這完全是錯誤論點，「交叉詰問原本是被告權利，因為有些證人可能會說出不利被告的證詞，可是又不一定完全正確，交叉詰問目的是為了確保證詞的正確性，某種程度是為了保障被告」。

陳智菡認為，結果現在檢方認為，本來要保障被告的理由，也就是還沒交叉詰問完畢，所以要繼續羈押被告，「不覺得這件事情是邏輯死亡的判定嗎？」更何況檢察官為了此案，鋪天蓋地找了諸多不相干的證人，且過去這2個月根本沒交叉詰問，「不能因為你的怠惰、無能，所以柯文哲要繼續被羈押，我覺得這世界上到底有無什麼天理？」

此外，陳智菡也說明，第三個抗告的理由，也就是柯文哲的身體，因為柯身體確實不舒服，「他好好一個人，怎麼7個月的時候是那樣，7個月後變這樣？」

針對柯文哲已提抗告一事，而陳智菡接受《東森新媒體ETtoday》電訪時也補充道，抗告理由還有「檢方煙滅證據」，檢方說「橘子」逃亡是受柯文哲指示，但律師閱卷顯示，「橘子」男友一再強調，柯文哲不知道「橘子」回來、出國，以及發現「橘子」有買來回機票。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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