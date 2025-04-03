綠營前助理涉共諜案20萬交保　游淑慧嘆：花蓮處長查罷免卻要羈押

▲國民黨台北市議員游淑慧批評綠營前助理涉洩密20萬就交保。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧）

記者郭運興／台北報導

前立法院長游錫堃辦公室助理盛礎纓涉嫌洩漏機密給中國，近日遭台北地檢署約談，以20萬元交保。對此，國民黨台北市議員游淑慧今（3日）表示，民進黨御用幕僚賣國家機密，結果20萬交保？而花蓮民政處長依權責查罷免連署，要被羈押。她批評，這都證明在民進黨眼中，共諜國安事小、搞死國民黨事大。

游淑慧表示，習近平對台軍演、川普對台32%關稅。但賴清德呢？努力大罷免在野黨，我賴威武，無力處理中美、只會解決在野，一心制霸全台。

游淑慧表示，川普對全世界瘋狂的關稅戰，讓道瓊指嚇壞崩跌1100點，對台32%的超關稅，只略低對中國大陸的34%，說好的情比金堅呢？

游淑慧提到，前天媒體想要問經濟部長如何應變美國即將公布的關稅，但柯建銘卻像皇帝一樣不準部長答，還大聲說 「護航成功」，而經濟部長更像媽寶一樣溜進會場。

游淑慧直言，但溜的了一時，可怕的後果終究要面對，很多國家已經準備好要回敬美國、提高關稅，也不知台灣的應變政策是什麼？靠柯建銘保護的經濟部長想好了沒？

接著，游淑慧說，而在大陸對台軍演的同時，台灣同時查獲了出賣國家機密的共諜，還以顏色。但尷尬的是，民進黨口中萬惡的共諜，結果是自己人。

游淑慧再說，柯建銘、曹興誠過去口口聲聲說國民黨是共諜、賣台，結果最後都是自己人在親、自己人在真金白銀賣。

游淑慧指出，先不說柯建銘、曹興誠過去賺了多少人民幣，之前趙天麟親中，民進黨尷尬之餘也不查不問。但現在抓到民進黨御用幕僚盛礎纓賣國家機密，結果20萬交保？

共諜、危害國家安全只要20萬？游淑慧嘆，花蓮民政處長依權責查罷免連署，要被羈押。台南罷團有幾份瑕疵連署，國民黨幹部要羈押禁見。這都證明在民進黨眼中，共諜國安事小、搞死國民黨事大。

▼國民黨台北市議員游淑慧 。（圖／記者黃克翔攝）