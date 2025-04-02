挺罷免被退群　徐柏岳「被踢出來很爽」：離開派系束縛很釋然

▲徐柏岳。（圖／翻攝自Facebook／徐柏岳（台灣鷹爸））



記者楊庭蒝／綜合報導

前空軍飛官、現任玉山航空總經理徐柏岳近日因出席「退役將領挺身反共護台－大路跑大縱走」活動表達支持「大罷免」，而被移出空軍官校校友的LINE群組。對此，他在接受中央社訪問時表示「被踢出來很爽」，脫離這類「幫派式、霸凌式、舔共集團」，心中感到釋然。

徐柏岳接受中央社訪問時指出，「這個群組成員多是恐懼的一群人，靠派系關係維繫，寧可自甘為奴、不願守護自由民主價值」。他強調，儘管如此，他不會對同袍們有責怪之意，畢竟仍有學長與學弟情誼要考量，自己如今能夠堂堂正正做自己，堅持愛國立場、無愧於心，期望能為孩子做出正面榜樣。

國防部發言人孫立方少將今日於記者會上針對該事件表示，經初步了解，該群組並非空軍官方設立，而是空軍官校同學之間的私人性質群組。至於群組內具體表達的言論與情形，仍需後續了解。

孫立方強調，國防部一貫立場是堅守行政中立、依法行政，避免介入政治攻防。這也是國防體制在近年來致力維護的基本原則，並獲得社會各界肯定。

據報導，事件爆發後，不少軍事相關的社群重新提及徐柏岳1990年代赴美「跳機」的傳聞，徐柏岳也出面澄清，表示當年係執行特定任務並如期完成，返台當天依法進軍法處銷案，不到兩小時即結案返家。他並表示，若真屬逃官行為，早應受軍法審判，不可能日後順利領退伍令與退休俸。

徐柏岳也透露，兩名兒子皆畢業於美國軍校，現為陸軍上尉軍官，並對他的立場表達肯定，讓他感受到家庭支持與認同。他強調，這次站出來不是為了對抗誰，而是出於良知與信念，盼望能保有對自由與民主的堅持。