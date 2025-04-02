▲桃園兒童美術館推出全新春季展，變身沉浸式劇場。（圖／兒美館提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市兒童美術館(桃兒美館)於2日起，推出全新春季展覽「故事從『不見的』秋天開始」，展期至6月16日。桃兒美館指出，本次展覽集結四組表演藝術團隊，結合當代舞蹈、部落文化與兒童劇場等多元藝術形式，將美術館轉化為一座大型劇場，透過沉浸式體驗，引導觀眾探索四季流轉與文化記憶的交織故事。

「故事從『不見的』秋天開始」為桃兒美館第三屆策展徵件獲選案，由「InTW舞影工作室」策劃，攜手「部落文化藝術團」、「陪你長大工作室」及「思樂樂劇場」共同創作，展覽打破既定展覽框架，以「沉浸式體驗」與「物件劇場」為核心概念，藉由獨創的場景設計，邀請大小朋友走進劇場化的展場，在互動與沉浸中展開探索。

「InTW舞影工作室」專注於環境劇場與沉浸式舞蹈創作，透過七組舞蹈影像作品，展現身體記憶與環境變化的連結，引領觀眾思考舞蹈如何訴說消逝與變遷的故事。「部落文化藝術團」則用觸覺、嗅覺等多元感官體驗，邀請親子觀眾沉浸於臺灣東岸四季流轉中的文化場景。「陪你長大工作室」致力於兒童劇場創作，以大型故事書組件打造戲劇場景，引導孩子們探索故事進而創造獨特故事。「思樂樂劇場」透過教育劇場，聚焦桃園埤塘文化，展覽期間邀請觀眾參與互動裝置的共創計畫，探索時空變化下的埤塘，藉此反思人與自然的關係。

與「故事從『不見的』秋天開始」相互呼應，桃兒美館同步推出「繪本迌桃樂陶陶—桃源文化走讀繪本」展，讓展覽視角從部落文化拓展至桃園在地風土，以繪本敘事串聯地方記憶，開啟另一種四季故事的閱讀方式。

桃園獨特的丘陵與埤塘地景，孕育出稻米、茶葉、樟腦、油桐花四大產業，也塑造了深厚的文化地景。展覽選用《田水甜》、《田家兒女》、《茶香入夢》、《採樟腦的人》和《五月飛雪油桐花》五本繪本，帶領觀眾回溯桃園風土紋理，透過視覺與故事感受時間的流動。

「繪本迌桃樂陶陶—桃源文化走讀繪本」展覽設於二樓長廊，與「故事從『不見的』秋天開始」展覽形成對話，前者以在地風土切入，以繪本敘事勾勒地方記憶，後者從部落文化出發，以劇場手法探討氣候與文化議題。兩檔展覽共同交織出多彩的風土及文化環境，邀請觀眾從不同角度思考環境變遷與文化記憶的多重意義。