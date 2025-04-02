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「茶之魔手」台南東山新茶葉產區啟用　黃偉哲期許開創台南茶業發展春天

▲「茶之魔手」台南東山新茶葉產區啟用，市長黃偉哲感謝董事長王賢明選擇投資台南，期待共同為未來台南的茶業發展，開創另一個春天。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「茶之魔手」台南東山新茶葉產區啟用，市長黃偉哲感謝董事長王賢明選擇投資台南，期待共同為未來台南的茶業發展，開創另一個春天。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市過去沒有種茶，是全台各縣市「唯二」沒有產茶的地方，知名手搖飲「茶之魔手」在農業部茶及飲料作物改良場協助下，於台南市東山區找到適合種植茶葉地點並建置自有茶葉產區，2日上午舉行啟用典禮。

▲「茶之魔手」台南東山新茶葉產區啟用，市長黃偉哲感謝董事長王賢明選擇投資台南，期待共同為未來台南的茶業發展，開創另一個春天。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲、農業部茶改場場長蘇宗振及市議會蔡麗青、李宗翰、沈家鳳等多位議員，皆參與園區啟用剪綵及茶苗種植儀式，市長黃偉哲感謝董事長王賢明選擇投資台南，期待共同為未來台南的茶業發展，開創另一個春天。

黃偉哲表示，台南東山區向來以盛產龍眼、龍眼乾及東山咖啡而著名，但過去並不產茶，感謝茶改場的協助，協助「茶之魔手」在台南東山區找到這塊寶地，這裡的土質與氣候環境適合茶業發展，期許未來與東山咖啡一樣，成為台南的兩大主力產品，也希望繼芒果、鳳梨、文旦等農產品之後，台南也成為知名台灣茶產地。

▲「茶之魔手」台南東山新茶葉產區啟用，市長黃偉哲感謝董事長王賢明選擇投資台南，期待共同為未來台南的茶業發展，開創另一個春天。（圖／記者林東良翻攝，下同）

農業部茶改場場長蘇宗振表示，今日「茶之魔手」東山茶葉產區啟用可說改寫台南府城的歷史，根據目前農業統計年報，全台灣只有2個地方沒有種茶，一個是基隆市，第2個地方就是台南市。但是從今天開始，台南市已經有茶了，且未來是15公頃以上，足以在農業統計年報上改寫歷史。從王賢明董事長的規劃看來，是對未來百年產業的發展做布局，茶改場在相關的栽培技術也會盡力予以協助，期許可以讓手搖飲震撼整個市場。

「茶之魔手」董事長王賢明表示，茶產區位於東山區南勢地帶，總面積約17公頃，其中15公頃將規劃為茶園，根據茶改場協助檢測的資料顯示，該區土壤含有天然礫石層，排水性極佳，土壤的酸鹼PH值約為 4.8，非常適合茶樹根系發展，是極具潛力的優良茶地。

▲「茶之魔手」台南東山新茶葉產區啟用，市長黃偉哲感謝董事長王賢明選擇投資台南，期待共同為未來台南的茶業發展，開創另一個春天。（圖／記者林東良翻攝，下同）

目前園區主要規劃栽種「四季春」及「台茶18號」兩大品種，並採用「友善耕作」的方式來種植，避免使用過多化學農藥與過度施肥，希望以最天然的方式栽培出好茶，讓消費者安心，也讓土地長久生生不息。

王賢明強調，未來園區內也將興建製茶廠，從種植到採收、製茶皆可現地完成， 製茶廠目前已在進行申請程序中，預估大概3年後，茶園就進入穩定採收期，屆時就能正式投入製茶產能。

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