鳴笛啟航再現光芒　2025年台南青少年探索班開訓

▲台南市政府教育局輔諮中心委託社團法人全人教育及兒少發展協會，2日在中頭社區活動中心舉辦「2025年青少年探索班」開訓典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為協助青少年探索生涯規劃，台南市政府教育局輔諮中心委託社團法人全人教育及兒少發展協會，2日在中頭社區活動中心舉辦「2025年青少年探索班」開訓典禮，各單位長官均到場勉勵青少年學員，為未來生涯與職涯奠定基礎，蛻變大展光芒。

台南市教育局副局長楊智雄、輔諮中心主任吳宜蓁、中西區區長蔡佳甫、台南市學生校外會督導鄭坤鑫、台南觀護協會理事長江金忠、台南地院調查保護室陳泰安組長、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署青年職涯發展中心郭宇軒組長等教育、司法、勞政、社政等單位代表皆到場給予支持與鼓勵，期許青少年參加探索班輔導後，能由此起航順利成長。

教育局副局長楊智雄表示，青少年探索班計畫係教育部青年發展署委託本市學生輔導與諮商中心主辦，由兒少協會承辦的計畫。該探索班計畫已執行超過15年，透過輔導會談、生涯探索課程與活動及工作體驗等多元措施，協助本市15-18歲國中畢業未升學未就業青少年，順利找到生涯發展方向，往就學或就業之路勇往邁進。

輔諮中心主任吳宜蓁表示，每年探索班皆會舉行開訓典禮，顯見對此計畫之重視。期中與期末更會辦理成果發表會，讓社會大眾看到孩子的成長與蛻變，如去年年中的戲劇成果發表會．便讓學員登上舞台演出自我的生命故事，堅韌的生命故事感動在場所有人。去年期末成果發表會則擴大於市府廣場辦理，市長對學員之表現與作品讚譽有加。

兒少協會理事長施斌惠說明，今年整體課程特色具備多元化、在地化及社區化等，並提供全人、全方位、全家庭之輔導服務。例如新增兒少培力與充權課程，帶領學員認識兒童權利公約，運用公約的表意權精神帶領學員進行課程討論，以審議式民主討論方式，讓青少年有更多參與機會，培力學員走向自立生活。

兒少協會長期以來致力於輔導非主流的青少年就學與就業，20年來已輔導過成千上百的學生，更接連榮獲教育部國教署頒發中輟績優輔導單位與績優輔導員雙獎項及教育部青年署青探號績優輔導人員。協會也持續與在地社區合作，帶領青少年與社區高齡者進行青銀共融課程，並學習香草產業及產品製作，培養第二專長。歡迎符合資格之15-18歲國中畢業未升學未就業青少年報名參加！

青少年探索班目前尚有餘額，有意參加青少年可電報名單位：社團法人台南市全人教育及兒少發展協會；報名地址：台南市中西區保安路201之1號2樓；報名專線：06-2263339，可洽聯絡人：施斌惠理事長洽詢。