幸運的精子！19歲富三代登「全球最年輕富豪」　身家1790億元

▲19歲的鮑姆巴赫是德國製藥公司「百靈佳殷格翰」最年輕的繼承人。（翻攝boehringer-ingelheim官網）

圖文／鏡週刊

《富比士》（Forbes）1日公布2025年全球億萬富豪榜，其中，有21位是年齡30歲以下的年輕富豪，又以年僅19歲的德國藥廠繼承人約翰尼斯馮鮑姆巴赫（Johannes von Baumbach），成為全球最年輕億萬富豪，擁有約54億美元（約新台幣1,790 億元）的身家。

根據《富比士》，19歲的鮑姆巴赫是德國製藥公司「百靈佳殷格翰」（Boehringer Ingelheim）最年輕的繼承人，他與3名兄弟姊妹（年齡分別為23歲、25歲和27歲）憑藥廠股份，分別擁有約54億美元（約新台幣1,790 億元）的淨資產。這個家族向來低調，目前尚不清楚他或兄弟姊妹是否在公司中擔任任何職務。自2015年以來，這家製藥公司一直由家族成員、約翰尼斯的叔叔胡貝圖斯馮鮑姆巴赫（Hubertus von Baumbach）領導，約翰尼斯本人則在奧地利從事競技滑雪。

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《富比士》指出，此次榜單中21位30歲以下的年輕富豪中，有19人的資產來自家族繼承，僅2位為白手起家的「自造億萬富翁」：分別是澳洲的艾德克雷文（Ed Craven）與美國的亞歷山大王（Alexandr Wang）。艾德克雷文年僅29歲，靠著共同創辦加密貨幣賭場Stake.com，在2024年創下47億美元營收；而29歲的亞歷山大王，則因其AI資料訓練平台Scale AI的市值，在去年5月回升至138億美元，再度登上富比士億萬富豪榜。

▲29歲的艾德克雷文是白手起家富豪。（翻攝X@DabSquad_Slank）

▲29歲的亞歷山大王靠AI平台登上富豪榜。（翻攝X@BizHustlez）

《富比士》分析，在年輕的富豪中，來自歐洲居多，又以德國和義大利勢力最龐大。德國部分，除上述4名「百靈佳殷格翰」製藥集團家族成員，還有眼鏡品牌Fielmann的30歲繼承人蘇菲費爾曼（Sophie Luise Fielmann，淨資產28億美元）、連鎖藥妝店「dm藥妝」22歲繼承人凱文大衛萊曼（Kevin David Lehmann，淨資產36億美元）等。

義大利方面，德維奇奧三兄弟（Del Vecchio）因繼承雷朋眼鏡母公司EssilorLuxottica股份，每人資產高達66億美元，並成為榜單中最富有的年輕富豪。此外，法國、愛爾蘭、挪威等地也有代表性年輕富豪，例如法國的雷米達梭（Remi Dassault）繼承達梭航空與軟體事業資產，估計淨值28億美元。

▲29歲Leonardo Maria Del Vecchio身家66億美元，成為榜單中最富有的年輕富豪。（翻攝Ｘ@aotemmaD）

亞洲方面，南韓的金貞閔與金貞允姊妹繼承Nexon遊戲集團9%的股份，各自資產約13億美元；巴西的沃伊特姊妹（Dora Voigt de Assis）則持有WEG電機公司3.1%的股份，估值約12億美元。

《富比士》指出，這些繼承人多數無實質經營職務，選擇低調生活或專注學業。而榜單中約有一半為女性，顯示家族企業中女性接班的比例提升。另外，全球億萬富豪中只有12%年齡在50歲以下，30歲以下更僅佔0.7%，顯示財富累積仍主要依靠時間與資源堆疊，而非短期爆發。



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