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台東狠師重摔小孩、抓去撞牆　校方包庇給假畫面、縣府隔2周才調查

▲▼台東縣關山國小學前特幼班老師施暴特教幼兒園學生。（圖／伍麗華國會辦公室提供）

▲台東縣關山國小學前特幼班老師施暴特教幼兒園學生。（圖／伍麗華國會辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

台東縣關山國小學前特幼班，日前爆出正式特教老師施暴特教幼兒園學生，受害幼童家長今（2日）在綠委陪同下召開記者會，家長痛陳，孩子身上有嚴重傷勢，驗傷診斷包含：唇部開放性外傷、急性壓力反應、流鼻血，校方卻僅稱「被椅子砸傷」，家長隔日要求調閱監視器，校方提供畫面卻並非真正的施暴時間。而高姓與宋姓老師施暴行為包含：從孩童後方抓住孩童脖子強制餵食、將小孩拉起重摔、用棉被蓋住小孩後用腳踩小孩、拿小孩頭撞牆壁，要孩子做高達50分鐘及1個半小時的趴撐，甚至揚言「帶進去小房間修理。」而縣府獲報後，延遲近2周才成立調查小組，且該師有施暴紀錄卻仍留任，縣府是否有依法調查？

▲▼台東縣關山國小學前特幼班老師施暴特教幼兒園學生。（圖／伍麗華國會辦公室提供）

▲▼台東縣關山國小學前特幼班老師施暴特教幼兒園學生。（圖／伍麗華國會辦公室提供）

綠委伍麗華、林月琴、范雲、張雅琳偕同受害孩童家長召開記者會，控訴校方與台東縣教育處消極應對，甚至刻意隱瞞，導致孩童身心健康嚴重受損。立委伍麗華指出，根據國教署提供的資料，該特幼班共8名學童，就有至少4名學童遭施暴，

受害王姓家長痛陳，他的孩子領有重度身心障礙證明，送到學前特幼班，原先希望獲得更好的照顧；沒料到，今年1月8日，他發現孩子身上有嚴重傷勢，驗傷診斷包含：唇部開放性外傷、急性壓力反應、流鼻血，校方卻僅稱「被椅子砸傷」，家長隔日要求調閱監視器，校方提供畫面卻並非真正的施暴時間，讓家長誤信孩童未受虐待。直至一個半月後，家長才接獲教育處通知，發現孩子遭到高姓教師施暴。家長質疑，校方早已通報教育處，顯見校方明確知情教師涉嫌施暴，卻未即時告知家長，涉嫌包庇。

家長痛斥，直至2月27日，才在調查小組的通知下，方從教育處提供的3天份監視器畫面中，看到孩子遭受施暴，據兩位家長陳述監視器畫面顯示，高姓與宋姓老師施暴行為包含：從孩童後方抓住孩童脖子強制餵食、將小孩拉起重摔、老師把身體壓在學生身上、用棉被蓋住小孩後用腳踩小孩、拿小孩頭撞牆壁、穿鞋時故意把小孩的鞋子丟到很遠的地方，孩子拿錯鞋子還推小孩後腦勺、刻意用棉被擋住監視器，要孩子做高達50分鐘及1個半小時的趴撐，甚至老師之間聊天時還說道「帶進去小房間修理。」

國教署經查後發現，台東縣教育處1月9日接獲通報，1月20日審查小組才決議受理，至2月11日成立調查小組。伍麗華質疑，依據「教保相關人員違法事件調查處理辦法」第九條，主管機關接獲檢舉、通報或以其他方式知悉違法事件後，應於二個工作日內交由審查小組開始審查是否受理，然而台東縣教育處卻拖了將近2周才受理，已違反規定。

涉案教師是正式特教老師，去年來姓家長已陳情施暴，卻以沒有證據為由未被處置，之後要求學校加裝監視器，如今教師施暴惡行才得以揭發。目前兩名施暴正式教師已接受調查停職，但該班另有涉嫌施暴行為與知情的特教助理員仍繼續任職，引發外界質疑。

伍麗華痛心表示，學校應是孩子最安全的地方，不能成為施暴者的庇護所。呼籲教育部與台東縣教育處徹查，給家長與孩子一個明確交代。林月琴表示，整起案件第一時間就應該完整檢視監視器畫面，而非只是短短10分鐘錄影，而且是疑似加害者老師擇定，顯然球員兼裁判相當荒謬。這也顯示目前監視器畫面調閱、管理規定仍然相當混亂，這點他目前積極與國教署、社家署研議如何明確規定、法制化並落實到每間學校、幼兒園。

記者會中也點出台東縣政府教育處及關山國小五大失職：一、家長第一時間要求調閱監視器，校方提供畫面並非真正的施暴時間，讓家長誤信孩童未受虐待。校方卻同時掌握教師有施暴情事並通報教育處，為何隱瞞家長實情並私下通報？有沒有包庇的嫌疑？二、依據國教署提供資料，教育處1/9接獲通報，為何遲至1/20才決議成立調查小組？

三、調查小組成立後，家長才在2/27才得知通報訊息及看到監視錄影畫面，期間教育處更以「調查中不公開」為由，拖延提供監視錄影畫面，明顯違反規定，理由何在？四、早在去年該名教師就有施暴紀錄，但校方明知卻讓教師繼續留任，導致更多幼童受害，當時校方、縣府是否有依程序通報、調查？調查結果及處置為何？五、施暴的教師已經停職接受調查，但取得過程中知情或涉嫌參與的特教助理員卻還持續留任，處置明顯失當？

與會者也共同要求，一、直到今日學校都還未針對此辦對家長辦過說明會，請國教署立即要求台東縣政府教育處及校方舉行說明會，讓家長瞭解校方後續調查機制將如何進行。二、縣府調查應包含所有涉嫌施暴、知情的教職員，按目前國教署提供資料，僅針對兩名教師停職，對於涉嫌參與施暴及知情的兩名助理員卻未有任何處置，家長主張兩名助理員亦應立即停職接受調查，避免孩童受虐情勢繼續擴大。

三、請國教署立刻要求台東縣政府教育處應保全所有監視影像紀錄，並得讓家長調閱、複製，並檢討現行監視器調閱辦法，明確規範校方或主管機關無法隨意調閱或濫用影像，並保障家長在事發時能夠合理地調閱監視器影響，以利在官司或調查時能取得相關證據。四、國教署對地方教育處的監管機制，或是利害關係人直接向國教署的檢舉機制，杜絕層層包庇、官官相護。

▲▼台東縣關山國小學前特幼班老師施暴特教幼兒園學生。（圖／伍麗華國會辦公室提供）
 

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