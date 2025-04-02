懷孕4個月分手男友！她中45億元大獎卻隱姓埋名生活　原因全說了

▲25歲女子獲得1.05億英鎊（約新台幣45億元）獎金後，搬離故鄉、隱姓埋名。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

隨著一名奧地利人最近成為歐洲百萬（EuroMillions）彩券得主，一舉將2.09億英鎊（約新台幣89.6億元）獎金都抱回家，並打破當地2022年195萬英鎊（約新台幣8361萬元）的最高紀錄，卻也讓不少外國民眾想起，西班牙馬約卡島（Mallorca）曾有一名25歲女子，也曾獲得1.05億英鎊（約新台幣45億元）獎金，卻因此付出不小的代價。

女子在2009年贏得了1.05億英鎊（約新台幣45億元）的巨額獎金，當時只有25歲的她剛與男友分手，且正處於懷孕4個月的階段。此前她透過線上購票平台購買彩券，並使用祖父常用的號碼下注，直到開獎當天她因為感冒躺在家中床上休息，甚至忘了曾買過彩券。最終，還是網站的工作人員聯繫她，才得知自己中獎的消息。

女子對此表示，自己既感到害怕又非常興奮，最終選擇匿名處理此事，並向媒體表示，「我的祖父玩了30年彩券卻從來沒有中獎，而我相信此次能中獎一定與他有關。」在中獎後的第4年，她接受《世界報》的訪問，並回憶此段非凡的經歷，「我試著保持原本的自己，一開始我不敢告訴周遭的人中獎的事，害怕一旦大家知道後，一切都會變得不同。慢慢地我才意識到，必須搬到一個沒有人認識我的地方，如此一來我才能平靜地生活，並試著不改變自己。」

雖然女子最終過上平靜的生活，但也坦言，離開馬略卡島是她付出的最大代價，「為了保護我的兒子，我不得不離開心愛的家鄉。我希望他能過上正常的生活，和其他孩子一樣成長。」她也說，「就像所有母親一樣，我想給他最好的教育，但我不希望過於寵壞他。他現在4歲，過著和其他孩子一樣的生活，我不想讓他知道自己天生富有。」

不僅如此，女子甚至在中獎後仍繼續工作2年，在搬離家鄉前仍試圖保持平凡的生活。且她選擇在公立醫院生產，並繼續開著舊車、穿著平價服飾。直到多年後，她的巨額財富幾乎分毫不差。而當被問到為何如此謹慎，她則回應「這是我兒子能在沒有恐懼中成長的代價」。她也笑說，最奢侈的一次旅程是到美國旅行，還在當地見到許多富人，但自己也算其中之一。

至於金錢是否能買到快樂，她則分享，「當你擁有如此多的財富，甚至可以買下一支足球隊或航空公司時，金錢的概念就變得相對薄弱，但財富並不會讓人更快樂。我必須承認，經濟上的安全感確實能帶來自由，而我依然珍惜別人為賺錢所付出的努力。」儘管面臨許多狀況，她仍承認，財富最大的好處是能夠在一個安全的地方獨自與兒子相處，享受平靜的生活。他們常常一起旅行，品嚐冰淇淋，遠離外界的喧囂。

不過，女子也坦言，可能永遠不會再回到馬略卡島。所幸近年來，她透過聰明的投資，讓自己的財富持續增長。據悉，她會以低價購買狀況不佳但外觀美麗的房產，並加以翻修，期望未來能以雙倍價值出售。另一方面，當初女子買彩券的網站「Serviapuestas」前總監薩沙巴德爾特（Sascha Badelt）也證實，女子確實在投資方面表現相當出色，透過房地產翻修賺取更多財富。

儘管如此，女子仍選擇過著低調的生活。她拒絕參加各類VIP活動，例如一級方程式賽車（Formula One），反而更喜歡開著普通的車，甚至用不到1萬英鎊（約新台幣42.8萬元）買下一匹馬。而她也曾考慮購買養馬場，但擔心可能引起外界關注，最後選擇養狗、馬和鳥類充實生活。

針對那些從富豪角度來評價女子生活的人，她表示，「事實是，我不會拿自己和任何人比較。我非常尊重那些靠自己努力賺取財富的人，我知道自己並不是那樣得來的富裕生活，所以我從未停止工作。

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