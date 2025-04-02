台北72年老店鄭記豬腳飯今熄燈！最後營業日大排長龍畫面曝

▲鄭記豬腳飯將在今天後結束營業，許多顧客把握最後機會排隊品嘗。

圖文／鏡週刊

位於台北市延平南路上的「鄭記豬腳飯」，該店在地經營72年，是不少人的共同回憶，不過該店日前突然宣布熄燈消息，讓許多顧客都感到不捨。今（2）日為該店最後一個營業日，外頭排了長長人龍等待購買，也有不少人停下腳步拍照留念。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲排隊人潮眾多，甚至還排到轉角後方的停車場。

鄭記豬腳飯位於台北車站及北門捷運站附近，加上附近就是「補習街」南陽街，有不少人都曾吃過這個味道。不過日前店家宣布歇業公告，透露4月2日為最後營業日。

此消息曝光引起許多顧客不捨，據報導，老闆透露熄燈原因，坦言長時間工作下，病痛都跑出來、身體累了，希望退休能留一點時間給自己，未來到處走走吃吃。

為了讓更多顧客都能品嘗到最後的味道，店家從3月23日開始，採取「一人限購一個套餐」的方式，最近營業日總是大排長龍。而今天最後一個營業日，店外依舊大排長龍，排隊人潮甚至綿延至轉角的停車場，還有許多人都停下腳步，記錄下這間店的最後風貌。



更多鏡週刊報導

一家三口每月噴11萬「月光」 網友建議更動2關鍵開銷

連假搭機小心旅⾏者⾎栓症！ 醫師給3安全建議

分析水腎發生與2狀況有關 招名威再曝「人為控制」如何誘發