苗栗賭場糾紛引爆2黑幫衝突　警方重兵掃蕩！逮9嫌查扣槍毒

▲苗栗賭場糾紛引發跟桃園幫派份子尋仇，警方掃蕩黑幫多處據點，逮捕9人。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛∕苗栗報導

桃園市幫派份子到苗栗賭場涉嫌出千遭毆傷，雙方爆發砍人重傷、開槍掃射等暴力衝突。苗栗縣警察局、刑事局和桃園市警方共組專案小組，出動霹靂小組及刑事幹員發動多波搜索、拘提行動，警方今（2日）宣佈掃蕩成果，共查獲賭場金主、砍人等9名幫派不法份子，分別依殺人未遂等罪嫌移送檢方偵辦中。

警方指出，桃園市中壢區天道盟「同心會」潘姓幫派份子，3月初偕同另4人到苗栗市竹聯幫「承信會」經營的地下天九牌職業賭場賭博，疑似因出老千詐賭贏得600萬元，3月6日被捉後，潘男等5人員慘遭賭場人員脫衣痛打，雙方談妥同心會賠償600萬元，漏夜先給付200萬元，餘款400萬元隔日再付。

詎料，同心會人員不甘心成員被毆打畫面遭曝光、面子掛不住，藉口要送錢讓賭場人員沒有戒心，隔天同心會人員20餘人，分別持刀械衝入賭場內，將承信會內5名男子砍傷、至今仍有2人在加護病房，苗栗警方當天下午陸續北上桃園逮捕5名嫌犯。

桃園市平鎮區高雙路「同心會」的招待所，3月28日上午遭吳姓男子持制式美製M15響尾蛇突擊步槍掃射，招待所外觀彈痕累累、但未釀成人員傷亡；吳嫌案發後帶著市價約200萬的犯案步槍，回到苗栗向警方自首、檢方偵破後聲請羈押獲准，桃園警方才赫然察覺轄區發生槍擊案，現場蒐證有17處彈痕。警政署眼見黑道尋仇氣焰囂張，命令刑事局、苗栗和桃園警方共同專案小組，報請苗栗地檢署指揮偵辦，希望盡速壓制黑道尋仇行動。

▲苗栗縣刑大隊長張瑋倫（中）等人今天下午宣佈，警方掃蕩黑幫多處據點，逮捕9人、起獲毒品和道具槍。（圖／記者楊永盛攝）

專案小組今天下午由苗栗縣警察局刑警大隊長張瑋倫等人主持破案記者會，宣佈專案小組3月20日及4月1日，分別在多處竹聯幫信堂、天道盟同心會堂口、會所據點，出動霹靂小組及刑事幹員發動多波搜索、拘提掃蕩行動，查獲徐姓金主、劉姓賭場幹部等幫派分子共9名及查扣賭具、球棒、刀械、道具槍及大量毒品等證物，全案依組織犯罪防制條例、妨害秩序、賭博、毒品、殺人未遂等罪移請偵辦。