騎士誤闖國5竟迴轉逆行！警攔截連開3罰單　更慘的是逾期居留

記者游芳男／宜蘭報導

1日傍晚，國道5號南向傳出機車闖入並逆向行駛事件，國九隊獲報南向32公里處有一輛機車誤闖，並逆向往北行駛在外側路肩，立即派遣巡邏車前往頭城入口匝道攔截，10分鐘後成功攔下越南籍移工武姓騎士，經查，逃逸逾期且不熟路況的武姓移工，是從頭城交流道南向入口駛入主線後，迴轉行駛路肩逆向往北要下頭城交流道。武姓移工除由巡邏車移送至宜蘭專勤隊，另，相關主管機關將依法裁處。

▲國9隊攔截到誤闖國5且逆向行駛的越南籍移工武姓騎士。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

國9隊表示，1日下午16時50分，坪林行控中心接獲通報，國道5號南向32公里處有一輛機車誤闖高速公路，逆向往北行駛在外側路肩。勤務指揮中心立即派遣巡邏車前往頭城入口匝道攔截。約17時，巡邏車成功攔截該部機車。經查，騎士為越南籍移工武姓，因逃逸逾期且對路況不熟，從頭城欲前往宜蘭，誤闖高速公路並逆向行駛。武姓移工從頭城交流道南向入口駛入主線後，迴轉行駛路肩逆向往北下交流道。

隨後，坪林行控中心派遣拖吊車排除機車，外籍移工由巡邏車帶返分隊處理。依據道路交通管理處罰條例第33條第4項，機車誤闖高速公路處新臺幣三千元以上六千元以下罰鍰；第43條1項6款，高速公路逆向行駛處新臺幣六千元以上三萬六千元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛；第21條1項1款，未領有駕駛執照駕駛小型車或機車處新臺幣六千元以上二萬四千元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。

武姓移工由巡邏車移送至宜蘭專勤隊，相關主管機關將依法裁處。