　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國1桃園匝道貨櫃車「重心不穩側翻」險砸其他車　後方回堵

▲一輛貨櫃車今天上午11時許行經國道1號桃園交流道南向環向匝道入口處時，突然失控側翻，國道警方到場處理。（圖／翻攝自國道即時路況）

▲一輛貨櫃車今天上午11時許行經國道1號桃園交流道南向環向匝道入口處時，突然失控側翻，國道警方到場處理。（圖／翻攝自國道即時路況）

記者沈繼昌／桃園報導

國道一號桃園交流道南向匝道今（2）日上午11時許發生貨櫃車側翻事故，鄒姓男子駕駛貨櫃車行經環向匝道時，突然重心不穩側翻，整個貨櫃掉落在坡道上，所幸未波及其他車輛，國道一隊警方到場處理，幸鄒姓駕駛僅受輕傷，酒測值為零，初步研判可能是操作失控肇事，至於真正肇事原因還在調查釐清，截至目前為止仍未排除，後方車陣圍堵數公里。

▲一輛貨櫃車今天上午11時許行經國道1號桃園交流道南向環向匝道入口處時，突然失控側翻，整個貨櫃掉落坡道上。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲一輛貨櫃車上午行經國道1號桃園交流道時失控側翻，整個貨櫃掉落坡道上。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道一隊指出，44歲的鄒姓男子今天上午11時17分許駕駛貨櫃車行經桃園交流道南向環道入口，突然重心不穩側翻在匝道上，整個貨櫃側翻在坡道上，所幸未波及其他車輛，鄒姓駕駛所幸有依規定繫掛安全帶，僅手腳受到輕微擦挫傷勢，酒測值為零，經送醫治療後並無大礙，至於真正肇事原因還需調查釐清，目前仍在排除當中，後方車陣圍堵數公里。

▲國道1號桃園交流道南向環向匝道入口處今天上午發生貨櫃車側翻事故。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國道1號桃園交流道南向環向匝道入口處今天上午發生貨櫃車側翻事故。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道一隊呼籲，用路人應遵守交通規則，行經匝道應放慢車速，不論前後座乘客均應繫妥安全帶，繫安全帶並非免於受罰，而是危急時是救命工具。

  【更多新聞】

桃園男疑因病「躺路中掙扎」無法起身！遭汽車輾斃　驚悚畫面曝光

►無照3少拒檢「闖紅燈逆向」狂逃4K撞圍牆被逮　駕駛骨折送醫

退警「蕭湘公子」襲胸女警挨告性騷擾　獲判無罪向法官敬禮

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
572 2 5083 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LIVE／木村拓哉來台！接機人潮爆滿
中共海峽雷霆2025A兵力部署曝　偵獲36架共機、13共艦、
吳婉君遭趙駿亞家暴　記者會喊卡
賴銘偉突曬牽手女友照　「心碎真相曝光」網淚哭一片
綠甲動等不到周萬來！柯建銘發言1.5小時　綠委勸阻遭嗆：你哪
快訊／1歲童染腸病毒發病6天亡　時隔10年再現克沙奇B5奪命
擋不住罷免壓力！李彥秀辭國民黨文傳會主委
新竹明星豬「妞妞」逛大街遭撞死　飼主被炎上：為何讓牠亂跑
NBA史上最慘！61分大三元還是輸球　1分飲恨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

澎湖望安鄉長貪污案　許賢德涉收賄280萬！澎檢起訴

苗栗賭場糾紛引爆2黑幫衝突　警方重兵掃蕩！逮9嫌查扣槍毒

快訊／台南工安意外！　磚壁整片垮下拆屋工人受困　

新竹明星豬「妞妞」逛大街遭撞死　飼主被炎上：為何讓牠亂跑

騎士誤闖國5竟迴轉逆行！警攔截連開3罰單　更慘的是逾期居留

83歲嬤嗆咳昏迷33天亡！家屬控照護灌食不當　再求償630萬連3敗

國1桃園匝道貨櫃車「重心不穩側翻」險砸其他車　後方回堵

快訊／鶯歌民宅大火！母女慘成焦屍　疑縱火「警帶回1男」調查中

苗栗死亡車禍！88歲婦過馬路遭轎車撞飛　頭破血流送醫不治

Fans17會員破70萬！　變態攝魔1.6萬人追蹤...狂PO片削8百萬

停車場被擋不爽...他開百萬休旅3連撞國產車

#Andy老師 回雲林老家　媽媽心疼到暴瘦：哭了好幾次

【泰格與雪兒】我叫吳柏毅

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(上)

【泰格與雪兒】一點都不好笑

移民署全程護送！　陸配小微抵達桃園機場：我有錯嗎？

北市女騎士自摔遭多元計程車輾過！　腦、肺嚴重出血...驚悚畫面曝

黃子韜徐藝洋睡前要對暗號　祝緒丹超羨慕：好可愛～

中國海警同步侵擾金馬！　海巡派4艦艇全天候強勢拒止

丁寧再批黃子佼「創意私房」案　敬請重判「把憤怒變成力量」

澎湖望安鄉長貪污案　許賢德涉收賄280萬！澎檢起訴

苗栗賭場糾紛引爆2黑幫衝突　警方重兵掃蕩！逮9嫌查扣槍毒

快訊／台南工安意外！　磚壁整片垮下拆屋工人受困　

新竹明星豬「妞妞」逛大街遭撞死　飼主被炎上：為何讓牠亂跑

騎士誤闖國5竟迴轉逆行！警攔截連開3罰單　更慘的是逾期居留

83歲嬤嗆咳昏迷33天亡！家屬控照護灌食不當　再求償630萬連3敗

國1桃園匝道貨櫃車「重心不穩側翻」險砸其他車　後方回堵

快訊／鶯歌民宅大火！母女慘成焦屍　疑縱火「警帶回1男」調查中

苗栗死亡車禍！88歲婦過馬路遭轎車撞飛　頭破血流送醫不治

Fans17會員破70萬！　變態攝魔1.6萬人追蹤...狂PO片削8百萬

台北101、漢口街成共軍軍演目標　蔣萬安：後備指揮部已進駐應變中心

澎湖望安鄉長貪污案　許賢德涉收賄280萬！澎檢起訴

咖啡渣別急著丟！「5個妙用」堪稱生活幫手　除臭、去污超方便

嘉義縣打造「韌性城市」　T-CERT訓練提升全民自救力

雲林古坑產業加值園區獲開發許可！估5月動土　年產值上看99億

辦公室當砲房！男女交疊「忘情激戰片」瘋傳　前球星轉發網嗨了

永豐金「金元包」曝光　4／28起寄股東會通知單

揪簽預售屋！友人晚半年買「便宜200萬」被要求保密　他氣炸

中共海峽雷霆2025A兵力部署曝　偵獲36架共機、13共艦、10海警船

中共軍演疑鎖定台北　5藍委籲國防部舉行「首都備戰演習」

【當情侶為洗碗爭執】女友以為贏了這局 沒想到大反轉！

社會熱門新聞

假釋2天就殺人！KTV狂砍「臟器噴出」1死1傷

快訊／柯文哲開完刀了！陳佩琪站恢復室外等待

即／Fans17海削7320萬　前爆料公社高層全起訴

桃園男疑因病「躺路中掙扎」無法起身！遭汽車輾斃

網紅鳳梨店面遭潑漆　嫌犯：不滿他言論

退警「蕭湘公子」對女警襲胸性騷擾　桃院判無罪

即／高雄2警被砍濺血！找毒蟲驗尿...他握長刀攻擊

富二代揪天菜男KTV歡唱　下藥迷昏性侵還錄影

明星豬妞妞遭撞亡　飼主未牽繩引眾怒

快訊／汐止公車與機車擦撞！女騎士當場死亡

即／鶯歌3層樓建物全面燃燒　母女受困命危送醫

快訊／柯文哲傳水腎、結石　今早抵台北醫院手術

醫師偷吃女病患　正宮求償60萬卻敗訴

綠委助理涉共諜　賣情資6年撈百萬

更多熱門

相關新聞

聯結車翻落國三男下邊坡　南下車陣紫爆逾10公里

聯結車翻落國三男下邊坡　南下車陣紫爆逾10公里

一輛聯結車今（9）日凌晨2時許行經國道3號南下65.2K大溪路段處，突然失控撞毀護欄衝入邊坡翻落，事故發生後，國六警方到場處理並通知桃園市消防局派員協助，現場僅駕駛1人受到輕傷，但意識清楚，經酒測後沒有酒精反應，警方找來大型吊車協助將聯結車拉出護欄，但現場占用外側與路肩車道搶救排除，後方車陣紫爆一度壅塞逾10公里，事故原因則由國六警方調查釐清中。

斗南環保科技公司引火警　環保局再開一張設備違規

斗南環保科技公司引火警　環保局再開一張設備違規

關鍵字：

國一桃園交流道貨櫃車側翻駕駛輕傷操作失當

讀者迴響

熱門新聞

電動車起火燒死3女大生！小米股價跌超5%

韓籍啦啦隊女神遭霸凌舉止異常　全恩菲嚇退中職球團

即／3女大生慘死小米SU7！雷軍發聲

黃立行消失8年現蹤「頭髮白了」！

恐跌破10℃　下波雷雨變天時間曝

停止交易利空大！福懋油跌9％急拉　樺晟跌停逾4000張排隊賣

快訊／《捍衛戰士》方基墨逝世！　享壽65歲

頑童瘦子開戰了！　突點名「ozi只勾二嫂」：是活的他都搞

被疑遭曾國城伸鹹豬手　Albee發文談當年

龍婆又命中？曾預言2025年地震肆虐

台灣連5天沒地震　專家示警：要小心了

溫妮深夜吵架億萬身價男友！「跺腳狠瞪」過程全被拍

重機撞凹2200萬法拉利！男騎士眼神死透

曾國城2度伸鹹豬手！

快訊／4縣市低溫特報！大陸冷氣團影響　急凍跌破10度

更多

最夯影音

更多

停車場被擋不爽...他開百萬休旅3連撞國產車

#Andy老師 回雲林老家　媽媽心疼到暴瘦：哭了好幾次

【泰格與雪兒】我叫吳柏毅

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(上)

【泰格與雪兒】一點都不好笑

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面