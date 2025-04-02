國1桃園匝道貨櫃車「重心不穩側翻」險砸其他車　後方回堵

▲一輛貨櫃車今天上午11時許行經國道1號桃園交流道南向環向匝道入口處時，突然失控側翻，國道警方到場處理。（圖／翻攝自國道即時路況）

記者沈繼昌／桃園報導

國道一號桃園交流道南向匝道今（2）日上午11時許發生貨櫃車側翻事故，鄒姓男子駕駛貨櫃車行經環向匝道時，突然重心不穩側翻，整個貨櫃掉落在坡道上，所幸未波及其他車輛，國道一隊警方到場處理，幸鄒姓駕駛僅受輕傷，酒測值為零，初步研判可能是操作失控肇事，至於真正肇事原因還在調查釐清，截至目前為止仍未排除，後方車陣圍堵數公里。

▲一輛貨櫃車上午行經國道1號桃園交流道時失控側翻，整個貨櫃掉落坡道上。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道一隊指出，44歲的鄒姓男子今天上午11時17分許駕駛貨櫃車行經桃園交流道南向環道入口，突然重心不穩側翻在匝道上，整個貨櫃側翻在坡道上，所幸未波及其他車輛，鄒姓駕駛所幸有依規定繫掛安全帶，僅手腳受到輕微擦挫傷勢，酒測值為零，經送醫治療後並無大礙，至於真正肇事原因還需調查釐清，目前仍在排除當中，後方車陣圍堵數公里。

▲國道1號桃園交流道南向環向匝道入口處今天上午發生貨櫃車側翻事故。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道一隊呼籲，用路人應遵守交通規則，行經匝道應放慢車速，不論前後座乘客均應繫妥安全帶，繫安全帶並非免於受罰，而是危急時是救命工具。