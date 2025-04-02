桃園男疑因病「躺路中掙扎」無法起身！遭汽車輾斃　驚悚畫面曝光

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

桃園市蘆竹區山林路二段與山外路口3月31日晚間7時許發生一起死亡車禍！一名54歲鍾男駕駛自小客車因夜間雨天視線不佳，不慎輾壓疑似因病無法站立而躺臥於車道上68歲陳男，釀成1人死亡。

▲桃園死亡車禍，行人疑似因病倒馬路中間遭輾斃。（圖／記者沈繼昌翻攝）

透過現場畫面可發現，陳男倒臥路中不斷掙扎，卻起不了身，不久後遭右轉汽車輾過，警消獲報到場，趕緊將人送醫搶救，但陳男仍因傷勢過重宣告不治，至於詳細車禍發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。