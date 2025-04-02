沒加班費！同事自願晚1小時下班　00後新人好奇：準時錯了嗎

▲新人不解同事為何每天晚1小時下班。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

新人初入職場，往往會遇到各種情況。一名剛入職3個月的新鮮人分享，每當下班時間一到，整個辦公室竟然只有她一個人準時離開，其他同事普遍都會晚1小時下班打卡，讓她忍不住疑問「準時下班錯了嗎」。

該名社會新鮮人在Dcard以「下班時間到同事都留著」為題發文，透露她是剛入職工作3個月的00後新人，她觀察到一個很奇妙的現象，「就是下班時間一到，全辦公室的人除了我以外沒有人準時下班」。

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原PO表示，直到某天與同事閒聊，才知道原來大家是故意「晚1小時」打卡下班，還解釋是因為顯得對工作很盡職。不過讓原PO更不解的是，晚下班也不能領加班費，等於白白貢獻自己的時間給公司，「真的很好奇，沒有加班費又自願留下的心態是什麼，還是我準時下班錯了嗎」。

貼文一出引發熱議，有些人認為是公司風氣問題，「公司文化，如果不能接受通常只能離職」、「大部分體制大的私人公司，加班頻率很常」、「我們部門大概一半的人幾乎天天加班，另一半的人準時下班，但我們公司有加班費」、「我不是00後的，我是7開頭的，但我時間到就閃。公司同事沒事情也是時間到就走」、「公司文化風氣問題，我們是時間一到，不論主管還基層，大家通通打卡下班」、「太奴了吧，沒加班費，我才不留下來，妳做妳的事吧」。

不過也有人表示「我們下班時間也會留著欸，但我們是在吃零食聊天，休息滑手機」、「有些人就是不想回家，我們公司也一堆人不想回家，原因是一個人住回家也無聊，乾脆在公司混」、「我爸以前也會下班留個半小時才回家，不是因為奴性堅強，是他們公司那邊下班時間會塞車，留不留半個小時，到家時間都差不多」。

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