連郝龍斌也騙！　假「高雄市社會局」詐騙電話細節曝光

▲郝龍斌接到詐騙電話，對方自稱高雄市政府社會局人員，指有人他拿的身分證申請低收入戶的補助。（圖／鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

前台北市長郝龍斌今（2日）透過臉書發文指出，自稱高雄市政府社會局人員致電給他，指有人他拿的身分證申請低收入戶補助，需向他本人確認，後來經查證確認為詐騙電話。郝龍斌表示，詐騙手法層出不窮，經常假冒政府機關、金融機構，提醒大家絕不輕信陌生來電，尤其是未顯示號碼的來電，務必保持警覺。

郝龍斌表示，昨天上午9點多，他的手機有一通「未顯示號碼」的來電，當時因為正在忙，便請祕書幫忙接聽。他指出，對方是一位口音聽起來像是台灣人的男子，開口便說要找「郝龍斌先生」。祕書禮貌詢問：「請問您哪裡找？」對方立即回應：「郝先生您好，我這邊是市政府社會局，因為您有申請低收入戶的補助，我們明天下午3點方便派員到府上確認嗎？」祕書進一步詢問：「請問是哪個市政府？」對方回答：「高雄市政府社會局苓雅區公所的社會救助科。」

郝龍斌指出，對方顯然對他個人資料有些了解，還特別補充：「我知道您住在台北市士林區，但現在有人拿著您的身分證來我們這裡申請補助，這人此刻就在我面前，所以需要跟您確認。」為了求證，祕書要求對方提供聯絡電話。對方馬上報了一組號碼：「我是高雄市政府社會局急難救助科的王先生，電話是07-3344885，分機16xx，這個電話網路上都可以查得到，程序上我們一定要和當事人確認。」

掛斷電話後，祕書立即請議員邱于軒協助查證，隨後迅速確認這是一通詐騙電話，邱于軒也直言，連郝龍斌都會接到詐騙，實在荒謬。

郝龍斌說，雖然這通電話最後沒有詐騙到他，但對方的真正意圖仍不得而知。郝龍斌還提到，前幾天有位朋友因意外住院，剛辦理出院手續後，竟立刻接到自稱能協助申請住院費保險理賠的電話。幸好當時朋友的女兒在旁，機警地接過電話詢問，詐騙集團見狀，立即掛斷，未能得逞。

郝龍斌特別提醒大家，詐騙手法層出不窮，經常假冒政府機關、金融機構，甚至親友名義來行騙。近期，不少人因受騙而損失慘重，甚至導致家庭不和、夫妻爭吵，令人痛心。基本上有幾個重要原則：絕不輕信陌生來電，尤其是未顯示號碼的來電，務必保持警覺；不提供個人資料、不匯款，不給錢，並多方查證，確保安全，絕不讓詐騙集團有機可乘！



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