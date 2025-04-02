星巴克「佔位」物品交警方！網喊話「路易莎」跟進　業者回應了

▲星巴克貼出公告，未來顧客若離開座位超過1小時，店員就會將個人物品暫作保管，或是交由警方處理。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

星巴克（starbucks）近日貼出公告，指出未來要是有顧客離開座位超過1小時，店員將全程錄音、錄影並移動物品，將個人物品暫作保管，或是交由警方處理。若有多個座位的需求，未來佔位只會保留15分鐘，門市客滿時店員會協助引導併桌，引發網友討論。對此，另一家連鎖咖啡「路易莎」（LOUISACOFFEE）則表示絕不會跟進。

星巴克在4月1日貼出公告，指出店家希望提供每位入店顧客良好體驗，希望顧客能配合2點新規定。第一點，若是長時間離開座位，敬將所有個人物品隨身攜帶，若離座超過1小時，店員將全程錄音、錄影並移動留置於座位的物品，暫時做保管或直接移交給警局處理。第二點，若顧客有多個座位的需求，保留時間以15分鐘為限，當門市座位客滿時，店員會協助引導顧客併桌等服務。

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消息一出後引發網友熱議，就有不少網友希望，同為連鎖咖啡廳的路易莎也跟進此項措施。

對此，根據《三立新聞網》報導，路易莎表示絕對不會跟進，若是發生顧客長時間佔位情況，會以柔性勸導或禮貌詢問的方式與顧客溝通。路易莎期許提供給消費者的「不只是一杯好咖啡，更是一種生活品味。」一貫的宗旨和服務態度，就是希望讓民眾以平價的消費享受精品咖啡，同時，也歡迎將路易莎的空間氛圍作為工作或讀書的延伸，因此絕對不會將顧客的物品擅自清空。

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