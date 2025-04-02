女通緝犯押解歸案...跳上老公的「狗溝龍」落跑！員警衝出撲倒

▲邱姓女子跳上鄭姓老公的機車準備落跑。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名邱姓女子因毒品案遭法院判決徒刑4月，因未到案遭通緝，鳳山分局員警去年12月將邱女緝捕到案，準備押解歸案，不料邱女卻偷偷聯絡鄭姓老公，騎著GOGORO機車在派出所外「接應」，邱女則趁準備上警車時，員警一個不注意，拔腿就跑，跳上老公的機車準備逃逸，所幸員警及時反應，當場將兩人攔下，檢察官偵辦後，依脫逃未遂罪將這對夫妻起訴。

檢方指出，邱女是因毒品案件被屏東地院判處徒刑4月定讞，但她卻沒有到案服刑遭通緝，去年12月20日被鳳山分局文山派出所員警查緝到案，準備解送歸案。

▲鄭姓老公在警局外接應。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

邱女向員警求情打個電話向家人報平安，員警不疑有他，不料邱女卻偷偷傳訊息給鄭姓老公，兩人商議如何「落跑」，鄭男傳說「我狗溝龍（意指GOGORO機車）發著」、「我數到3」、「請你用最快速度跑」給邱女。

當天晚上11點多，員警押著邱女準備上警車時，兩名員警一前一後走在樓梯，邱女故意放慢腳步，員警一個閃神，邱女就衝下樓梯，跳上一旁早已待命鄭姓老公的機車，準備逃逸，員警機警的馬上追了上去，全派出所員警也衝出來幫忙抓人，所幸沒有讓邱女和鄭男逃逸成功。

警方訊後將邱女、鄭男移送，兩人也坦承犯行，檢察官偵辦後依脫逃未遂罪將這對夫妻起訴，並聲請簡易判決。