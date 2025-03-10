搭火車分開坐！老公5分鐘「急來電換位」　妻驚見一幕：這麼愛我





▲老公主動換位子，原PO驚見鄰座是正妹後，內心無比感動。（示意圖／記者賴文萱攝）



網搜小組／劉維榛報導

「謝謝老公這麼愛我！」一名女網友透露，結婚第3年胖了快20公斤，但老公依舊不離不棄，最近更做出一個貼心暖舉，兩人搭火車但位子在不同車廂，老公忽然來電，說他的位子比較好，結果原PO走過去後，發現鄰座一位漂亮妹子，原PO頓時感動無比，更下定決心要減肥成功。

一名人妻在Dcard表示，她從交往到結婚一路發福，婚後第3年胖了近20公斤，重點是沒有懷孕，讓她不禁擔心，「老公看到別的女生，會不會很感嘆自己娶了一個吃貨？」

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某天夫妻倆搭火車返鄉，因為座位在不同車廂，老公先陪她確認鄰座狀況，發現是個普通男性，沒什麼問題後，她就留在原位，讓老公回到自己的座位。但才過了5分鐘，老公突然打來直呼，「我的位子比較好」，說要跟原PO換位子。

原PO走到老公座位時，赫見鄰座是一位氣質滿分的年輕正妹，這份貼心讓她瞬間感動到不行，更激勵她瘦身的意志力，「謝謝老公這麼愛我，希望這次真的可以減肥成功！」

底下網友紛紛笑虧，「他只是怕被告而已」、「長得好看的異性坐在旁邊反而會壓力很大欸，我搭車都希望旁邊不要坐帥哥，坐女生就好」、「我跟你講...不是這個樣子，遇到那麼正妹穿很短，眼睛都不知道從哪邊放，我都寧願坐男生旁邊」、「瘦身在於一氣呵成」、「老公的求生意志太強了」。

也有網友大讚，「真是『男』能可貴好老公！也許在正妹旁邊會不自在吧，也許是在異性旁邊也怕妳不自在，他的做法值得給個讚」、「我遇到帥哥，也都是讓老公去坐他旁邊」、「恭喜妳有一個安全感滿滿的好老公」。