開行車記錄器「老婆穿蕾絲激戰」　一聽小王聲音更綠了！夫怒攤牌

▲老婆與原PO大學好友偷情。（示意圖／CFP）



網搜小組／劉維榛報導

「每天閉上眼睛都是他們兩個的聲音...」一名人夫痛訴，幫老婆牽線與他的大學好友洽談保險，結果後來老婆開始晚歸，某次車禍調閱行車記錄器時，竟聽見老婆與好友在車上激戰。攤牌後，老婆哭著求原諒，但他卻陷入天人交戰，不知該不該離婚，尤其想到兩個年幼的孩子，更是徹夜難眠。

一名男網友在Dcard崩潰發文，生下老大後，為了讓老婆有彈性工作，她轉行做保險業務，靠著外向的個性業績蒸蒸日上。前陣子聊起工作時，老婆問起有無朋友想買保險，原PO想到大學時期的好兄弟，於是約對方吃飯敘舊，沒想到對方真的有保險需求，老婆順利簽下一張單，雙方也因此開始頻繁聯繫。

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後來，他發現老婆常常晚歸，原因都是工作簽約、整理資料，起初他並無多想，還請來長輩幫忙照顧孩子。然而，他萬萬沒想到，幫老婆牽線達成業績的「業務關係」竟成為婚姻最大的裂痕。

某個假日，原PO開車去媽媽家接小孩，途中發生輕微擦撞，對方堅持是他的錯，他為了釐清責任，回家後翻看行車記錄器，豈料除了事故畫面，還發現兩個熟悉的聲音，竟是老婆和好大學好兄弟不堪入耳對話，「我今天有準備禮物要給你喔」、「什麼禮物？」「我今天穿新買的蕾絲款喔」、「你就喜歡刺激的」。

隨後畫面轉到一處昏暗停車場，隨後就聽到兩個人歡愉的叫聲。當下原PO腦中一片空白，平時怕老婆騎車不安全，車子幾乎都是讓她開，沒想到這台車竟成了她與好友偷情的「密室」。如果不是這場擦撞，他可能一輩子都被蒙在鼓裡。

發現真相後，原PO也直接攤牌，老婆痛哭承認自己一時意亂情迷，還說是因為那位好友長得是她的理想型，但個性根本不合，兩人只是肉體關係。然而，好友也是有家室的人，這讓原PO更糾結，究竟該不該讓對方老婆也知情？

「現在真的是一團混亂！」原PO也無助透露，大寶與小寶都還小，「真的不知道該不該跟老婆離婚，但現在每天閉上眼睛都是他們兩個的聲音。」

底下網友搖頭回應，「只有肉體關係表示床上很合的來，兩個就是標準的砲友關係」、「如果生活本來就不合，感情也很淡，我會趁這個機會順勢離婚、把小孩帶走！對方自知理虧，一切都好談」、「告一下可以拿錢又可以不用付贍養費，但請保留證據」、「找律師該吿的告，不要心軟自己要保護自己，拿到你應該有的保障，其餘的再說」、「小孩也先驗DNA吧，孩子的爸是誰還說不清，搞不好也不是第一次外遇了」。