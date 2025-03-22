「多金帥老公尺寸超小」常弄濕床單　F奶人妻崩潰：懷念前男友

▲原PO無奈透露，「每次做完滿滿的空虛」。（圖／記者黃克翔攝）



網搜小組／劉維榛報導

「無法說服我自己內心的空虛...」一名F奶人妻表示，老公帥氣有錢又顧家，但性生活卻讓她極度空虛，「有多小呢？大概就是女生一隻中指」，因此她嘗試陰道緊縮手術與幻想其他對象行房，甚至想念前男友的肉體交歡。而老公也坦言，歷任女友也是因為尺寸關係而分手，讓原PO不知該如何是好。

一名女網友在Dcard透露，她和老公結婚20年育有二寶，生活看似美滿，老公帥氣、年薪500萬、能力強又貼心，陪她走過人生風雨，從唸碩士差點無法畢業到處理複雜的家庭問題，他從不缺席，甚至願意為她打官司、付錢都沒在怕。

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但唯一讓原PO感到可惜的是，老公生殖器太小而無法滿足她需求，「有多小呢？大概就是女生一隻中指，長短也差不多...就是中指。」

原PO坦言，自己有F罩杯，為了改善性愛感受，她做了各種努力，包括陰道緊縮、甚至動了永久縫合手術，連閉眼幻想別的男人都試過，但當老公進來的那一刻她就清醒了，「每次做完滿滿的空虛，尤其是他進來的時候大概很明顯，只在我的前段，射了之後變小...很快就會流出來，常常弄髒床單。」

其實老公也心知肚明，提過歷任女友都因「尺寸小」而離開他，原PO也試探問過能不能做增大或入珠手術，但老公堅決拒絕。更讓原PO矛盾的是，大學和老公短暫分手的那兩年曾交過一任男友，雖然脾氣差，但尺寸完美，至今讓她念念不忘。

原PO強調自己不是圖錢，自己年薪也有200萬，家用不靠老公，但孩子與家庭的所有開銷都由他處理。她負責自己的孝親費與車貸，生活算是獨立。只是每次完事後滿滿的失落感，都讓她感覺這段婚姻「好像只剩責任，沒了感覺。」對此，原PO求問是否有過來人，「想請問有什麼解決辦法嗎？」

底下網友熱議，「情趣用品很多，你不用而已」、「只能說服自己，人有一好沒兩好，太小的話，你們雙方要不要考慮一下玩具」、「靠按摩棒，沒伴侶的時候難道不是靠自己嗎？而且沒有完美的伴侶，如果今天對方下面超大但是很醜很窮你會比較願意嫁？你不也是權衡利弊才結婚的」、「結婚前就知道尺寸小了不是嗎」、「老公條件很好對你和小孩也都很好，只是有點小，我不知道你要挑什麼，有玩具可以用就好」、「你老公很好，請珍惜，小沒關係啦，人很優秀才是最重要的」。