曝血尿背後「常見4原因」！蒼藍鴿：尿液紅紅的不一定是血尿

▲柯文哲在矯正署人員護送下抵達台北醫院。（圖／記者呂佳賢攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲去年9月起被羈押禁見至今，日前出現血尿、噁心嘔吐等疑似腎衰竭狀況，已戒護就醫3次。後來由於左腎積水及左側輸尿管結石，今早（2日）進行手術治療。網紅醫師蒼藍鴿（吳其穎）在粉專科普血尿常見原因，包括泌尿道感染（UTI）、腎結石、腎臟疾病和泌尿系統腫瘤（膀胱癌、腎臟癌）。

吳其穎在粉專「蒼藍鴿的醫學天地」表示，最近在網上看到超多「血尿專家」，讓他忍不住科普，其實「血尿」的背後，最常見是4原因。首先是「泌尿道感染（UTI）」，這個情況較常見在女生身上，「如果尿急、尿痛、再加一點血尿，十之八九是UTI」。

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再來是「腎結石」，「石頭在尿道裡刮來刮去，出血只是基本，還可能嚴重腰痛、噁心、甚至腎臟積水。」第三點是「腎臟疾病」，「例如IgA腎病變，年輕人較常見。如果感冒後常見血尿，要想到這個病！」

最後是「泌尿系統腫瘤（膀胱癌、腎臟癌）」，這類常以「無症狀」的血尿為表現。尤其是50歲以上、有抽菸習慣、長期接觸化學物質的人（像是染料、橡膠相關）。蒼藍鴿也提醒，尿液紅紅的不一定是血尿，血尿也不代表癌症。但如果反覆出現血尿，建議及早就醫檢查。