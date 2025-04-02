在地企業捐贈南消後甲消防分隊健身器材　提升體能及肌耐力

▲台南市消防局第七大隊後甲分隊於2日上午10時，於後甲分隊辦理義鼎不動產有限公司捐贈健身器材1批儀式，由消防局第七大隊大隊長石家源代表接受。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第七大隊後甲分隊於2日上午10時，於後甲分隊辦理義鼎不動產有限公司捐贈健身器材1批儀式，由消防局第七大隊大隊長石家源代表接受，並回贈感謝狀於義鼎不動產有限公司由董事長蔡政良接受。

義鼎不動產有限公司董事長蔡政良表示，消防人員平時默默地為市民保護生命財產安全，往往需有堅強之體能及耐力，然而這些體能及耐力必須靠平時點點滴滴訓練來的，為支持消防人員身體健康及體能、耐力，故捐贈乙批專業健身器材予後甲消防分隊人員使用，能助力消防員強化體能素質，提升救災能力。

消防局第七大隊大隊長石家源表示，對義鼎不動產有限公司董事長蔡政良的愛心善舉表達由衷感謝，這批健身器材的到來，不僅能提升人員體能及肌耐力，並將訓練效果能應對各種救災挑戰，希望分隊人員充分運用這批器材，進一步優化個人體能耐力，能展現最佳狀態，提升救援效能。

此次捐贈不僅展現企業對消防工作的重視，也彰顯社會各界對公共安全的關注與支持。義鼎不動產長期關心社會公益，持續以實際行動回饋社會，期盼能拋磚引玉，帶動更多企業與民間力量投入消防及公共安全領域，共同打造更安全的生活環境。儀式最後，與會人員於新添置的健身器材前合影留念，展現對未來訓練與救援工作的信心與期待。