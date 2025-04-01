政府宣布「女生也要當兵」？事實查核中心：假消息

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

最近社群平台上流傳多支影片，內容宣稱總統賴清德宣布「50歲以下，不管男女都要當兵」的訊息。對此，事實查核中心闢謠，政府沒有宣布此政策，且女性若要服兵役，必須先修法，目前政府或立委也沒有提案修法。

TFC台灣事實查核中心在臉書指出，近期社群平流傳多支影片，拍攝角度雖然不同，但內容一致宣稱總統賴清德宣布「50歲以下，不管男女都要當兵」。對此，查核中心做事實查核，提出兩點說明，包括「政府沒有發布相關政策」、「女性服兵役須修法，目前沒有相關修法草案」。

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首先「政府沒有發布相關政策」，查核中心指出，檢視總統府及國防部網站，並無「50歲以下男性、女性都要當兵」的相關訊息。而國防部長顧立雄在3月3日與媒體茶敘時，也明確表示，總統軍事會議並未討論女性服義務役，國防部目前亦無相關規劃。

第二點「女性服兵役須修法，目前沒有相關修法草案」，法律學者指出，若要推動女性服役，必須先修法。在法令未變更前，傳言所稱「總統宣布女性需服兵役」並不正確。

最後，查核中心也補充，查詢國防部、內政部役政司及立法院議事與發言系統，自賴清德就任總統以來，政府及立委皆未提出讓女性服役的修法草案。