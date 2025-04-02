陸網紅Sean被檢舉「在台觀光疑涉非法撈金」　恐遭禁止來台

記者黃翊婷／綜合報導

在泰國居住的大陸網紅肖恩Sean先前與搭檔陳老師決裂，兩人在網路上互揭黑歷史，引起許多台灣網友關注。不過，近日又傳出，有民眾檢舉肖恩去年來台灣觀光時，疑似違法接業配賺錢，獲得人民幣5萬6250元（約新台幣25.7萬元）的收入，目前案件已由陸委會轉交移民署調查，未來肖恩恐怕會被依法禁止來台。

▲肖恩被檢舉在台灣接業配涉及「非法撈金」。（圖／翻攝自YouTube／Sean的世界TV）

肖恩2023年間與搭檔陳老師首次一起來台灣旅遊，獲得不少台灣粉絲關注，但今年初他與陳老師因工作合作問題起爭執，兩人分道揚鑣，還在網路上隔空互揭黑歷史，肖恩指控陳老師在台灣「睡女粉絲」的私德問題；陳老師則曝光團隊私下討論影片企劃的錄音，坦言當時Sean夫妻在台灣夜市掉車，還請台灣粉絲幫忙找車，一切都是演的，甚至還教外甥女來台灣上演類似戲碼。

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▲肖恩2023年間與陳老師來台灣旅遊，影片公開後兩人一夕爆紅。（圖／翻攝自YouTube／Sean逛吃TV）

沒想到如今爭議又多一件，根據《自由時報》報導，有民眾向陸委會檢舉，肖恩去年來台旅遊時，疑似違法接廣告業配賺錢，獲得人民幣5萬6250元（約新台幣25.7萬元）的收入，目前案件已轉交移民署調查處理，未來肖恩若要申請來台觀光，可能會被依法禁止。

除了肖恩之外，美國YouTuber樂樂法利（LeLe Farley）日前也被民眾檢舉「未申請工作許可卻參加台灣電視台的政論節目」，他原本已經申請到台灣移民署的就業金卡，花費1個月在美國賣車、退租房子、整理行李，準備離美來台長期發展，結果卻在出境時被告知不允許進入台灣，消息傳開後引發社會大眾討論，目前已有相關人員協助樂樂法利進行申訴。