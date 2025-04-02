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高樓防災訓練「報名費70變8000」　保全拒進駐

高層建築物防災中心服勤人員原由各地縣市消防局訓練、授證，今年起消防局全面退出，改由特定民間機構接手，暴漲百倍的課程收費令人心驚。（圖／翻攝自台南市政府官網）

▲高層建築物防災中心服勤人員原由各地縣市消防局訓練、授證，今年起消防局全面退出，改由特定民間機構接手，暴漲百倍的課程收費令人心驚。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

高層建築物依規定必須設置「防災中心」，並配置一位獲得專業訓練的服勤人員，以往這名服勤人員都是由各地縣市消防局訓練、授證，只需繳交證書工本費70元。今年起，全台各縣市消防局停辦這項訓練，轉由專業機構接辦，而這項訓練費用竟一口氣上漲百倍以上，高價課程令兼任的保全人員罵聲連連。

依內政部國土署規定，凡是高度50公尺或樓層在16層以上的高層建築物，必須設置防災中心，中心內配備電力、消防安全、排煙通風、昇降、連絡通信、瓦斯緊急遮斷等防災設備，因應火災或地震等緊急危害時，提供安全場所以便相關人員進行救災指揮與管控。

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而防災中心必須配置一名具有相關防災知識的服勤人員負責操作設備，這名服勤人員依慣例均由大樓保全人員擔任。根據內政部消防署「防災中心人員服勤要點」，服勤人員必須經過主管機關（消防局）或專業機構受訓14小時，每三年應複訓一次，課程內容包含：防火基礎知識、消防設備操作、火災案情分析等，通過考試者即可取得合格證明書。112年廢除此要點，服勤人員改納入《消防法》13-1條，去年縣市消防局仍配合消防署辦理服勤人員訓練。

依《消防法》規定，16層或50公尺以上高樓需設防災中心，並配置服勤人員，在火災發生初期就可立即避難及減災。圖為台中新光三越大樓日前發生瓦斯氣爆意外。（圖／黃耀徵攝）

▲依《消防法》規定，16層或50公尺以上高樓需設防災中心，並配置服勤人員，在火災發生初期就可立即避難及減災。圖為台中新光三越大樓日前發生瓦斯氣爆意外。

今年起訓練型態丕變，中部一名保全公司經理告訴本刊說，過往保全人員都是到消防局訓練，今年起消防局卻突然宣稱不再辦理訓練，要求保全員自行到專業機構報名，往年參與訓練僅需付證書工本費70元，現在機構報名費卻高達7、8000元，保全們實在難以負荷，陸續出現抱怨聲，有的不願再進駐高層大樓工作，更甚者跳槽至其他行業。

該名經理透露，他打探過數處縣市消防局不辦訓練的原因，一致說法是因為「沒有預算」，他進一步向消防局表示願意提供場地及講師費用，不須消防局出錢，卻遭消防局回絕，強調就是要專業機構來辦理，令他匪夷所思。他質疑，法條中明確規定可以到「主管機關『或』專業機構」，怎麼如今變成主管機關一律不辦理？且各縣市僅一家專業機構，此獨門獨家市場，保全人員就需被迫接受這高價訓練，別無他選。

一名保全員大吐苦水痛罵說，原本由政府辦理的免費訓練課程，現在公務員什麼業務都推給民間業者，自己落得無事一身輕，卻苦了每個月均薪38000元左右的保全員，業者竟還宣稱訓練「原價9000元，早鳥價格8折只要7200元」，得寸進尺大吃受薪勞工階級的豆腐。

接手防災訓練課程的「專業機構」與昔日各縣市消防局所辦理訓練課程相同，價差卻高達7000塊，令民眾難以接受。圖為台南市消防局去年所辦訓練。（圖／翻攝自台南市政府官網）

▲接手防災訓練課程的「專業機構」與昔日各縣市消防局所辦理訓練課程相同，價差卻高達7000塊，令民眾難以接受。圖為台南市消防局去年所辦訓練。

記者喬裝成保全員向北中南多處縣市消防局詢問，答案都是「以後不會再辦理」，有需求者自行至專業機構報名，當進一步詢問機構與原本消防局課程有何差別時，消防局人員竟不耐的說「就是有沒有花錢的差別」，令人聞之氣結，不得不質疑機構訓練的品質，以及政府懈怠塞責。

對此控訴，立委張啓楷表示，因政策的變更造成成本轉嫁，本由消防局訓練且僅收工本費，如今改由專業機構，收費高達7200元，保全人員需自費負擔。除了費用大幅暴增，14小時的課程需要什麼機具？內容有無差異？收費是否合理？主管機關有無監督審核機制？他將進一步了解其中原委。

消防署表示，因基於「自己財產自己保護」、使用者付費及減輕消防機關業務負擔等方面，服勤人員訓練宜由專業機構辦理。針對機構訓練金額過於昂貴，消防署則表示，綜合操作裝置設置費用較高及所需場地較大，目前機構成本考量符合市場運作機制。

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