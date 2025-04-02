前飛官反共被踢群！現役少將副參謀長喊＋1　國防部：細部再了解

▲退役空軍飛官「台灣鷹爸」徐柏岳遭踢出群組。（圖／翻攝自Threads／徐柏岳）



記者陶本和／台北報導

曾任空軍飛官的玉山航空總經理「鷹爸」徐柏岳昨天（1）出面挺「大罷免」，但他2日表示，自己被「踢」出空軍官校同學的LINE組群；而網友與民進黨立委林楚茵注意到，其中一位喊「+1」的正是現任空軍副參謀長曹定明少將，被質疑現役高階軍官反對反共。對此，國防部發言人孫立方少將下午記者會表示，經了解這是軍校同學間的私人性質群組，群組到底表達什麼意見跟情形，細部狀況要再了解。

徐柏岳出席大罷免的記者會，表達反共態度，而他的發言也受到挺罷免的支持者青睞，其影片在網路上盛傳；不過，今天他就在個人的社群媒體上揭露，自己被「踢出」空軍官校群組；他說，因為昨天的反共表態，心中很釋然，終於可以脫離這種幫派式的集團。

不過，由於徐柏岳直接貼出群組內的對話紀錄。根據內容顯示，有人先是詢問大家把徐柏岳踢出群組有沒有意見，底下陸續有人喊「＋1 」表示認同，而其中一位是「曹定明」，被網友發現，是現任空軍少將副參謀長，民進黨立委林楚茵也公開質疑，身為「空軍司令部作戰副參謀長」，沒有所謂個人行為，你的發言也代表空軍立場，空軍無法容忍反共言論嗎？

林楚茵提醒，中華民國軍人應該對國家忠誠，面對共軍不斷繞台，昨天共軍還發動軍演，如果空軍少將不反共卻「反對反共人士」！這合理嗎？她也要求國防部、空軍司令部即刻調查。

對此，孫立方在國防部下午的記者會上表示，這個議題跟空軍有先初步了解，這群組不是官方設立群組，是屬於軍校同學間的私人性質群組；他說，群組到底表達什麼意見跟情形，細部狀況要在做了解。

孫立方強調，整體來說，國防部要強調的是「堅守行政中立」，依法行政是國防法一慣的立場，國軍這幾年在這部分也獲得國人肯定，所以行政中立立場不涉及政治攻防是基本原則。