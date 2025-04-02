鶯歌惡火釀母女2人成焦屍！父獨自逃出...警帶回追查是否涉縱火

記者陸運陞／新北報導

新北市鶯歌區今天（2日）中午12時許，福隆一街一處民宅發生火警，警消到場，發現3層樓建物從2樓起全面燃燒，警消搜索火場，赫然發現一對母女陳屍在2樓已成焦屍，初步調查，當時在屋內的男性屋主，並未報警自行逃生後離開現場，目前警方已將男子帶回，並進一步釐清起火原因。

▲鶯歌民宅發生火警，屋主獨自逃出留下妻女在屋內。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，今天中午12時許，新北市鶯歌區福隆一街民宅發生火警，起火的民宅屋主為59歲黃姓男子，與妻子58歲張女、25歲女兒以及就讀大學4年級的兒子同住該處。發生火警時，黃男獨自從屋內逃出，留下妻女在屋內，警消到場，將火勢熄滅後，發現黃男妻女已成焦屍，而出門上課的兒子逃過一劫。

▲警消獲報到場搶救，進入屋內搜救發現一對母女陳屍2樓。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方尋獲黃男時，黃男卻口中喃喃自語，無法清楚表達當時狀況，警方將其帶回派出所釐清。黃男哥哥隨後抵達現場，表示自己住在附近，並透露弟弟雖然患有某些疾病，但平時與鄰居及家人都相處愉快，不太可能縱火，希望警消能調查清楚，詳細原因警消仍需進一步釐清。

▲警方尋獲屋主黃男，帶回派出所釐清起火原因。（圖／記者陸運陞翻攝）