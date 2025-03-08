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花蓮觀光新捷徑！空運觀光「限時加碼機+酒」　每人最低2380

▲▼清明節及端午節連續假期推出1每人最低只需2,380元就可享台北到花蓮的機+酒行程。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼清明節及端午節連續假期推出1每人最低只需2380元就可享台北到花蓮的機 酒行程。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為促進花蓮觀光並提升交通便利性，花蓮縣政府爭取交通部民航局支持，攜手立榮航空、旅行社與在地觀光旅宿業者，共同推出「天天有北花航班遊花蓮」優惠專案。

▲▼清明節及端午節連續假期推出1每人最低只需2,380元就可享台北到花蓮的機+酒行程。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮縣政府表示，3月份特定日期每人只需新台幣2,980元起，即可搭乘台北直飛花蓮的航班，輕鬆展開兩天一夜的花蓮之旅；清明連續假期4 ／5~4 ／6及端午連續假期5 ／31~6 ／1每人最低只需2,380元就可享台北到花蓮的機+酒行程，再花1,400元就可加購在地2日遊。

▲▼清明節及端午節連續假期推出1每人最低只需2,380元就可享台北到花蓮的機+酒行程。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼各旅宿飯店配合機+酒優惠方案。

縣府指出，透過比搭乘火車騰雲座艙更快速便捷和划算的超值優惠專案，邀請各地旅客搭機親臨花蓮，沉浸於山海美景，體驗在地美食與多元文化魅力，開啟一場療癒舒心的旅行。

▲▼清明節及端午節連續假期推出1每人最低只需2,380元就可享台北到花蓮的機+酒行程。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

面對鐵路、公路在交通時間與環境上的限制，花蓮縣政府積極拓展空中運輸，爭取國內外航空公司開通定期航班，縮短花蓮與主要城市之間的距離，讓旅客與鄉親往來更加便捷。

▲▼清明節及端午節連續假期推出1每人最低只需2,380元就可享台北到花蓮的機+酒行程。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

縣府指出，立榮航空「台北-花蓮」航線僅需約40分鐘即可抵達，自去年12月26日起，台北與花蓮實現天天有航班，不但縮短交通時間，搭配全順、永津、長汎等旅行社的「機+酒」超值專案，不但比搭乘火車商務艙來花蓮住宿星級飯店更優惠，還能享受只有搭飛機才看得到，從空中俯瞰福爾摩沙的美麗山海風光；旅客無論平假日僅需負擔親民價格，即可同時享有便捷的直飛航班，以及花蓮多家知名飯店的精選住宿，更能帶來獨一無二的空中視野，成為無可取代的優質選擇。

▲▼清明節及端午節連續假期推出1每人最低只需2,380元就可享台北到花蓮的機+酒行程。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

本次「機+酒」專案精選花蓮在地優質旅宿，旅客用實惠價格輕鬆啟程，包括福容大飯店花蓮館、花蓮理想大地渡假飯店、秧悅美地度假酒店、花蓮富野渡假酒店、福康大飯店及花蓮力麗華美達安可酒店等，滿足各類旅客的不同住宿需求。

▲▼清明節及端午節連續假期推出1每人最低只需2,380元就可享台北到花蓮的機+酒行程。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

在清明及端午連假期間，還有每人新臺幣2,380元起的專屬優惠方案，輕鬆規劃高CP值的花蓮假期。為豐富旅遊體驗，方案也規劃多樣化景點行程，包含林田山、光復糖廠、七星潭、鯉魚潭、將軍府、慶修院以及新城老街等多個特色景點，深入探索花蓮的自然美景與人文風情，留下難忘的回憶。

▲▼清明節及端午節連續假期推出1每人最低只需2,380元就可享台北到花蓮的機+酒行程。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮縣政府強調，此次與立榮航空、旅行社及在地旅宿業者攜手推出「天天有北花航班遊花蓮」促銷方案，不僅提升花蓮旅遊的便利性，更開拓多元觀光商機，未來也將進一步發揮航班優勢，搭配住宿優惠及多元加值服務，吸引更多旅客造訪，拓展觀光市場，帶動地方產業發展。

▲▼清明節及端午節連續假期推出1每人最低只需2,380元就可享台北到花蓮的機+酒行程。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

立榮航空每日提供台北至花蓮的往返航班，誠摯邀請各界旅客把握機會，輕鬆規劃一趟便捷舒適的花蓮之旅。同時，也歡迎國內外旅行社積極與航空公司及在地觀光旅宿業者攜手合作，共同推出更豐富的優惠方案內容。

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