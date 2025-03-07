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花蓮視障按摩進駐傳統市場 　6場體驗活動加碼200元抵用券

▲▼花蓮視障按摩進駐重慶巿場辦理體驗活動，現場加碼發送抵用劵。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮視障按摩進駐重慶巿場辦理體驗活動，現場加碼發送抵用劵。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為了促進花蓮視障者的就業機會並提升他們的生活品質，花蓮縣政府今年推出創新計畫，將視障按摩服務帶進傳統市場，並於7日起舉辦一系列體驗活動，讓民眾體驗專業的視障按摩服務。活動現場還提供限量消費折抵券，鼓勵民眾親身體驗並實際前往消費支持視障按摩師的專業服務。

去年為振興視障按摩業經濟，辦理滿額抽獎活動，深獲民眾好評。為鼓勵大眾繼續支持視障按摩服務，近日規劃3月7、8日(重慶市場09:00-12:00)、3月14、15日（復興市場09:00-12:00）及3月28-29日（黃昏市場14:00-17:00）辦理按摩體驗活動並於現場加碼發放200元折抵券及集點卡。

▲▼花蓮視障按摩進駐重慶巿場辦理體驗活動，現場加碼發送抵用劵。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

此次活動由花蓮縣政府社會處主辦，與市場周邊視障按摩師合作，目的是讓傳統市場較多元化的族群更接地氣的體驗並參與這樣的活動，增加與視障者接觸與了解的機會，並透過本次優惠活動盼能夠帶動實際消費，為視障者創造更多的就業可能。

▲▼花蓮視障按摩進駐重慶巿場辦理體驗活動，現場加碼發送抵用劵。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，花蓮縣政府為協助縣內視障者穩定就業達成永續發展目標SDG8「促進包容且永續的經濟成長，讓每個人都有一份好工作」，特別辦理挺視障按摩行銷活動。呼籲社會多關心與支持視障按摩，增加與視障者對話及增進彼此認識，也歡迎企業單位合作，安排視障按摩師進駐服務，或共同設置按摩服務據點，讓視障朋友發揮所長，有更多的機會為社會大眾提供紓壓、解勞的服務。

社會處強調對輔導視障按摩不遺餘力，除擬定視障按摩據點營運輔導計畫，邀請學者、專家實地訪視，協助解決經營問題，更提供設施設備補助、視力協助員服務、按摩服務品質提昇課程，每年度也會不定期辦理視障按摩推廣和行銷活動。歡迎大家加入花蓮縣政府視障按摩服務LINE好友相挺，關注視障按摩行銷活動。

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