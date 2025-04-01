桃園廢電池回收再加碼　即起迄10／ 31推出月月抽大獎

▲桃園廢電池回收再加碼。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市環保局持續推動「廢電池回收 桃園超幸福」2.0活動，不僅延續去年與統一超商及全家超商持續合作，5月起萊爾富便利商店也將加入回收行列，提供民眾更多元、便利的回收管道。為提升電池回收率，即起迄10月31日推出月月抽超商禮券及多項大獎，總獎項高達40萬元。

環保局長顏己喨1日表示，清潔隊在收運垃圾時，常有民眾將廢電池及鋰電池等物品丟入垃圾車，導致在壓縮、擠壓或磨擦過程中起火燃燒甚至產生爆炸，不僅危害環境也讓清潔隊員身處在危險之中。由於電池體積小，經常被遺忘在民眾家中櫃廚抽屜裡，若未妥善回收，隨意棄置將會對土地造成永久性的影響。

▲桃園廢電池回收再加碼。（圖／環保局提供）

為提升電池回收率，舉辦月月抽超商禮券及多項大獎，環保局也同步推出「桃樂資收站加碼回收」活動，從4月1日至10月31日，民眾只要回收鋰電池5顆或高壓容器（瓦斯罐、殺蟲劑及髮膠噴罐等）12個，即可兌換民生用品，提高資源回收率的同時也能有效降低清運車輛、掩埋場因自燃發生火災的風險。

此外，在桃園區、八德區、蘆竹區及龜山區四區，於98條資源回收車收運路線推動「週二、週五安全回收日」，專門回收廢電池與瓦斯罐等易燃物，擴大安全回收範圍。顏局長特別提醒民眾注意高壓容器回收時應遵循「確認用完、獨立打包、加註警語、交付資源回收」四步驟，不只做好資源回收，環境也能避免遭受污染，一舉數得。