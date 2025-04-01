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大陸 大陸焦點 特派現場

陸海警又使用閩南語喊話！　警告我方：「請你」不要誤判形勢引火燒身

記者任以芳／北京報導

大陸解放軍東部戰區今(1)日宣布，從4月1日起在台灣周邊進行聯合演訓，尚未宣布結束時間。《央視》晚間「新聞聯播」釋出今日對台軍演畫面，包括東風15飛彈模擬發射、中共戰機俯瞰金門等畫面。大陸海警舷號1303船艦釋出畫面，與我方巡邏船互相監控，並且用閩南語喊出「搞武力對抗沒有出路，『請你』不要誤判形勢，引火燒身，否則粉身碎骨。」

《央視》今晚「新聞聯播」大篇幅報導東部戰區聯合演訓，主播一開始指出，「4月1號開始，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，為台島周邊組織艦機多架抵近台島，重點演練海空戰備警群奪取綜合治權，海對陸打擊要與要到風控等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。東部戰區新聞發言人施毅表示，這是對台獨分裂勢力的嚴重強力遏制，是捍衛國家主權，維護國家統一的正當必要行動。」

▲▼ 0401解放軍東部戰區聯合演訓、海警 。（圖／翻攝 央視、中國海警）

▲ 大陸解放軍東部戰區選在愚人節當天進行聯合演訓。（圖／翻攝 央視） 

接著開始介紹今日各種武力模擬打擊畫面，陸海空以及火箭軍演訓，畫面疑似出現部署在大陸東南沿海地區的東風-15型飛彈，並且有模擬前準備和發射流程也曝光。

畫面安插東部戰區火箭軍某部官兵陸政偉指出，「火箭軍官兵將時刻保持昂揚鬥志和戰鬥狀態，只要統帥一聲令下，堅決迎戰頑固之敵，徹底粉碎一切分裂祖國的圖謀和行徑。」

▲▼ 0401解放軍東部戰區聯合演訓、海警 。（圖／翻攝 央視、中國海警）

▲ 央視大篇幅報導東部戰區陸海空以及火箭軍動態。（圖／翻攝 央視）

《央視》主播旁白繼續指出今日位於濱海一線東部戰區陸軍某旅，與多部戰車搶佔發射陣地，連續模擬打擊目標，海軍方面有益陽艦、寶雞艦等艦船組成的海上編隊迅速展開戰鬥部署。

東部戰區海軍益陽艦官兵彭文強刻意強調，「台獨是絕路，外人靠不住，我們就是要在實景實兵實戰中時刻枕戈待旦，堅決捍衛國家主權和領土完整。」

接著《央視》主播旁白又指出，東部戰區空軍出動數10架次殲擊機轟炸機，在台灣海峽與和台灣南北兩端成體系破線「進逼」。空中編隊與海上驅護艦地空導彈建一起進行空中截擊，對海突擊、對陸打擊、聯合風控等科目演練，檢驗部隊「協同作戰奪控制權」。

《央視》主播繼續介紹大陸海警台島周邊海域組織執法巡查，開展臨檢、拿捕、攔截、扣押等科目演練。刻意強調在我方東引島、烏坵嶼附近海域開展綜合執法巡查。

▲▼ 0401解放軍東部戰區聯合演訓、海警 。（圖／翻攝 央視、中國海警）

▲ 大陸福建海警釋出與我方巡邏船（更後方）遙望監控景象。（圖／翻攝 央視）

報導稱，福建海警14606、14607編隊重點開展查證識別，臨檢拿捕管控、驅離等科目演練，檢驗快速反應應急處置能力。福建海警1303、1107等多支艦艇編隊通過喊話，航路管制，「對不明身份的目標船隻採取必要管控措施。」

根據中國海警其他釋出畫面，福建海警1303號船也使用閩南語向我方喊話，「中國台灣巡邏船，我是海警1303號，台灣的前途在於祖國統一，台灣同胞福祉繫於民族復興，搞台獨是死路一條，搞武力對抗沒有出路，請你不要誤判形勢，引火燒身，否則粉身碎骨。」

隨後，《央視》把大陸國台辦、大陸外交部今日聲明重申一次。截至目前記者發稿為止，大陸國防部尚未有其他嚴厲發聲，也沒有宣布本次軍演確切結束時間。

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