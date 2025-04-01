漫畫問題避而不答？　陸外交部強調：軍演是警告「台獨勢力」

▲共軍東部戰區今日演訓示意圖。（圖／翻攝微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸解放軍東部戰區今清晨7點多發布消息，從4月1日開始，解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣周邊聯合演訓。中國外交部發言人郭嘉昆1日在舉行例行記者會上，對此回應，聯合演訓是對「台獨分裂勢力」的嚴重警告和有力遏制，是捍衛國家主權，維護國家統一的正當必要行動。

據《澎湃新聞》報導，路透社記者向郭嘉昆提問，「今日，中國舉行了最新聯合演訓，請問中方對目前的局勢有何評論？」

▲中國外交部發言人郭嘉昆回應，愚人節對台軍演問題。（圖／路透）

郭嘉昆回應，「關於你提到的聯合演訓，東部戰區和國務院台辦已經對外發布了消息，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容許任何外部勢力干涉。」

郭嘉昆強調，民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，妄圖「倚外謀獨」分裂國家，是螳臂擋車，注定失敗，「中國終將統一，也必將統一的歷史大勢不可阻擋。」

另外，法新社記者向郭嘉昆提問，「關於中方在台島周圍的演習，發言人能否介紹是否包括實彈演習、演習將進行多久？此外，東部戰區發布了涉及台灣的卡通漫畫，中方想透過這些漫畫傳遞什麼訊息？」

▲共軍漫畫卡通版宣傳片將，賴清德畫成下半身為綠色蟲子的造型，諷刺意味濃厚。（圖／翻攝東部戰區微博，上同）

郭嘉昆僅回應，「關於你提到的聯合演訓，剛才我已經做出了回答，你提到的有關具體問題，建議你向中方的主管部門進行詢問。」他未對，共軍發布醜化台灣總統賴清德的卡通漫畫問題，做出回應。

我國國防部長顧立雄今上午受訪時表示，國軍從29號山東號出發時，就掌握相關動態，已在9點成立應變中心，共軍這樣的作為顯而易見就是麻煩製造者，最近解放軍很多貪腐問題，他們應該好好解決內部問題，而不是在區域製造一些破壞區域和平的舉動。