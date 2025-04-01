　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

漫畫問題避而不答？　陸外交部強調：軍演是警告「台獨勢力」

▲▼共軍東部戰區今日演訓宣傳片、軍演。（圖／翻攝微博）

▲共軍東部戰區今日演訓示意圖。（圖／翻攝微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸解放軍東部戰區今清晨7點多發布消息，從4月1日開始，解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣周邊聯合演訓。中國外交部發言人郭嘉昆1日在舉行例行記者會上，對此回應，聯合演訓是對「台獨分裂勢力」的嚴重警告和有力遏制，是捍衛國家主權，維護國家統一的正當必要行動。

據《澎湃新聞》報導，路透社記者向郭嘉昆提問，「今日，中國舉行了最新聯合演訓，請問中方對目前的局勢有何評論？」

▲中國外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

▲中國外交部發言人郭嘉昆回應，愚人節對台軍演問題。（圖／路透）

郭嘉昆回應，「關於你提到的聯合演訓，東部戰區和國務院台辦已經對外發布了消息，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容許任何外部勢力干涉。」

郭嘉昆強調，民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，妄圖「倚外謀獨」分裂國家，是螳臂擋車，注定失敗，「中國終將統一，也必將統一的歷史大勢不可阻擋。」

另外，法新社記者向郭嘉昆提問，「關於中方在台島周圍的演習，發言人能否介紹是否包括實彈演習、演習將進行多久？此外，東部戰區發布了涉及台灣的卡通漫畫，中方想透過這些漫畫傳遞什麼訊息？」

▲共軍漫畫卡通版宣傳片將，賴清德畫成下半身為綠色蟲子的造型，諷刺意味濃厚。（圖／翻攝東部戰區微博）

▲共軍漫畫卡通版宣傳片將賴清德畫成下半身為綠色蟲子的造型，諷刺意味濃厚。（圖／翻攝東部戰區微博）

▲共軍漫畫卡通版宣傳片將賴清德話成下半身為綠色蟲子的造型，諷刺意味濃厚。（圖／翻攝東部戰區微博）

▲共軍漫畫卡通版宣傳片將，賴清德畫成下半身為綠色蟲子的造型，諷刺意味濃厚。（圖／翻攝東部戰區微博，上同）

郭嘉昆僅回應，「關於你提到的聯合演訓，剛才我已經做出了回答，你提到的有關具體問題，建議你向中方的主管部門進行詢問。」他未對，共軍發布醜化台灣總統賴清德的卡通漫畫問題，做出回應。

我國國防部長顧立雄今上午受訪時表示，國軍從29號山東號出發時，就掌握相關動態，已在9點成立應變中心，共軍這樣的作為顯而易見就是麻煩製造者，最近解放軍很多貪腐問題，他們應該好好解決內部問題，而不是在區域製造一些破壞區域和平的舉動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
573 2 2417 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中共軍演　國防部公布執行科目
快訊／柯文哲明動手術　陳佩琪：很震驚
快訊／電子大廠交不出財報！下周起停止交易　挨罰24萬
首提「要域要道封控」　共軍演訓劍指台灣三港口！
北一女「禁止教職員接受央視採訪」　校長發公告
柯文哲2度就醫！醫師喊「猜測全命中」：打臉側翼和青鳥
快訊／曾國城伸鹹豬手！女星疑遭《天才衝衝衝》辭退　華視回應了
中共航母山東艦位置公布　國防部：未逾越24浬都有嚴密監控

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

共軍演訓之際　邱垂正出面大談「親中在地協力者」

2024碧桂園收入「年減37%」！　2025交付房屋壓力仍大

漫畫問題避而不答？　陸外交部強調：軍演是警告「台獨勢力」

首提「要域要道封控」　共軍演訓劍指台灣三港口！

萬元按摩可治近視？　家長誤信偏方…9歲女度數「反增100度」　

美國防長前腳剛走　學者：共軍避免與美直接衝突

陸在建大橋上兩撥人馬大亂鬥！　無懼腳下百丈深淵潑糞亂拳畫面曝

「誰要跟我們回家」？　夫妻備孕無果…竟到烈士陵園哭喊求子

共軍挑這時間演訓　學者憂：釋出不安的訊號

陸軍演為何「瞄準」北市空照圖？　宋忠平：精準打擊對台軍暸若指掌

金秀賢爆哭「把我說成殺人犯」沒做的事絕不承認

【心碎畫面曝】飼主開車門丟狗！牠一路追著跑 #台中

【道歉教科書】姊姊不小心撞到弟弟！她情緒穩定道歉+抱抱摸頭安撫

陸配恩綺現身松山機場！　將提早搭機離境

閩南狼現松山機場買「單程機票」　送恩綺最後一程：成功幫她回歸！

接客搶快！逆向行駛 囂張運將怒嗆：怎樣嗎？ #台南

金秀賢記者會「不給問」　記者直球對決..已讀不回

楊小黎「自己搖」嘿咻植物人老公　吳政迪「躺著賺難賺」被求脈搏不要動

BIGBANG演唱會合體！GD緊抱他們笑了　大聲提太陽「優囉奔」急下跪謝罪XD

【這下S定了】爸爸車上有護唇膏？他急忙澄清+狂打電話找主人XD

共軍演訓之際　邱垂正出面大談「親中在地協力者」

2024碧桂園收入「年減37%」！　2025交付房屋壓力仍大

漫畫問題避而不答？　陸外交部強調：軍演是警告「台獨勢力」

首提「要域要道封控」　共軍演訓劍指台灣三港口！

萬元按摩可治近視？　家長誤信偏方…9歲女度數「反增100度」　

美國防長前腳剛走　學者：共軍避免與美直接衝突

陸在建大橋上兩撥人馬大亂鬥！　無懼腳下百丈深淵潑糞亂拳畫面曝

「誰要跟我們回家」？　夫妻備孕無果…竟到烈士陵園哭喊求子

共軍挑這時間演訓　學者憂：釋出不安的訊號

陸軍演為何「瞄準」北市空照圖？　宋忠平：精準打擊對台軍暸若指掌

快訊／汐止某國中15歲男學生4樓墜落倒臥血泊　送醫搶救不治

66歲剖腹產！　10寶媽「53歲後生8胎」：都是自然受孕

麗紅真的回來了？江祖平驚喜回歸《願望》　神秘身世爆網友討論潮

共軍演訓之際　邱垂正出面大談「親中在地協力者」

共軍演習時機巧合！　CNN曝「2用意」：考察美護台決心

00923換股增刪3檔　砍寶成納華城

2024碧桂園收入「年減37%」！　2025交付房屋壓力仍大

天氣變冷就想吃麻辣鍋？3招小秘訣讓妳遠離變胖

鏟屎官幫「震驚貓」按摩　主子「困惑呆萌臉」瞇眼享受

夾菜給異性朋友「侵害配偶權」有機會成立！律師曝關鍵原因

【這下S定了】爸爸車上有護唇膏？他急忙澄清+狂打電話找主人XD

大陸熱門新聞

解放軍演訓宣傳片「首次驚見」台北市　

快訊／大陸東部戰區宣布：今起在台灣周邊聯合演訓 「多向進逼」

快訊／解放軍宣布對台軍演　直播畫面曝光

神操作？　車主不堪塞車　高速公路集體「倒車7公里」

解放軍「聯合演訓」非「聯合利劍」 繁體字「進逼」壓在台灣地圖上

共軍挑這時間演訓　學者憂：釋出不安的訊號

共軍宣傳片連發！卡通版賴清德下半身變蟲 柯文哲被掐脖子也入鏡

陸海警也出動「環島執法」　官媒：要「降妖除魔」

陸聯合軍演「堅決懲戒賴當局」　　國台辦回應

陸軍演「瞄準」北市空照圖用意？

全紅嬋成年首戰！中國跳水隊穿洞洞鞋出征世界盃

北大26歲女碩士　樂當「食堂阿姨」

與我斷交一年　諾魯在陸使館開張稱：堅持一中無絲毫動搖

葉問第二代傳人郭偉湛去世　享年75歲　

更多熱門

相關新聞

首提「要域要道封控」　共軍演訓劍指台灣三港口！

首提「要域要道封控」　共軍演訓劍指台灣三港口！

共軍今（1）日起在台灣周邊展開聯合演訓，首度提及演練「要域要道封控」。對此，大陸軍事專家稱，封控目標包括台灣東部的海空通道，以及最重要的三個港口：基隆港、高雄港、花蓮港。

共軍軍演影響國軍連假？　國防部指非優先考量：捍衛中華民國是職責

共軍軍演影響國軍連假？　國防部指非優先考量：捍衛中華民國是職責

國防部：解放軍並未逾越24浬　我機艦都在旁嚴密監控

國防部：解放軍並未逾越24浬　我機艦都在旁嚴密監控

中共山東艦在我軍射程範圍內？　國防部：未逾越24浬都有嚴密監控

中共山東艦在我軍射程範圍內？　國防部：未逾越24浬都有嚴密監控

快訊／中共愚人節對台軍演　出動共機71架次、共艦25艘

快訊／中共愚人節對台軍演　出動共機71架次、共艦25艘

關鍵字：

解放軍演訓台獨共軍郭嘉昆軍演

讀者迴響

熱門新聞

解放軍演訓宣傳片「首次驚見」台北市　

曾國城被爆載女星「車內摸大腿」2度出手！

大地震　泰潛水員驚見魚群「躺平」奇景

大馬天然氣管道爆炸　蕈狀雲竄天燒成火山

金賽綸「在金秀賢床上」熟睡照公開

加油千元中千萬獎落1縣市　11名幸運兒一次看

女星車震「誤踢排檔」滑出巷口

薔薔脫稿「當眾脫褲」來賓都傻眼

快訊／大陸東部戰區宣布：今起在台灣周邊聯合演訓 「多向進逼」

快訊／小微被帶往專勤隊！移民署將擬強制遣返程序

爸媽賴定有刺青！19歲妹怒脫光「證明清白」

不爽亂停車！百萬休旅先頂再撞

左腎積水、輸尿管結石　柯文哲明動手術

小微還在台灣　八炯閩南狼今早衝她家

快訊／解放軍宣布對台軍演　直播畫面曝光

更多

最夯影音

更多

金秀賢爆哭「把我說成殺人犯」沒做的事絕不承認

【心碎畫面曝】飼主開車門丟狗！牠一路追著跑 #台中

【道歉教科書】姊姊不小心撞到弟弟！她情緒穩定道歉+抱抱摸頭安撫

陸配恩綺現身松山機場！　將提早搭機離境

閩南狼現松山機場買「單程機票」　送恩綺最後一程：成功幫她回歸！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面