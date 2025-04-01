首提「要域要道封控」　共軍演訓劍指台灣三港口！

▲國防部公布「中共聯合演訓」概況，山東艦出沒。（圖／翻攝直播）

記者陳冠宇／綜合報導

共軍今（1）日起在台灣周邊展開聯合演訓，首度提及演練「要域要道封控」。對此，大陸軍事專家稱，封控目標包括台灣東部的海空通道，以及最重要的三個港口：基隆港、高雄港、花蓮港。

共軍東部戰區今日開始安排陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位於台灣周邊組織艦機多向抵近台島，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

對比之前「聯合利劍－2024A」、「聯合利劍－2024B」等在台灣周邊的聯合演訓，這次演練科目上首次提及「要域要道封控」，引發外界關注。

《澎湃新聞》引述大陸軍事專家張軍社稱，台灣周邊有多個重要航道，包括巴士海峽等，這個封控要域要道就是把「台獨」兩個方面進行封控，第一是封控「台獨分子」在戰時向外逃跑的通道，主要包括台灣東部的海空通道。

張軍社說，第二是封控「台獨勢力」在戰時獲取外部軍事援助的通道，不讓外部武器裝備進入台灣。他稱，「要域主要是台島幾個重要港口，包括基隆港口、高雄港口、花蓮港口等。」

「奪取『綜合制權』大家平常是比較少看到這個詞，綜合制權的範圍比較廣，除了傳統的制空權、制海權、制陸權外，還有制電磁權、制網絡（網路）權等」，張軍社補充。

▲共軍東部戰區今日演訓宣傳片。（圖／翻攝微博）

另一方面，我國防部表示，自3月29日起，即陸續掌握中共山東號航艦編隊等機艦動態，於昨天進入台灣應變區，國軍已啟動應變機制。

對於山東艦參與對台演訓，中共海軍研究院大校副研究員唐莉過去曾分析指出，作為大陸的大國海軍戰略平台，山東艦航母編隊出島鏈進西太平洋已經充分展現出，大陸遠海體系作戰能力的大幅提升。

唐莉此前說，從航母的活動位置來看，已經形成外阻、內封、固控「台獨」、呼應夾擊的力量部署；航母編隊展現出很強的制空制海能力。