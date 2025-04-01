保護受虐兒童　台東洪華希醫師獲兒童醫療貢獻獎

▲洪華希醫師獲兒童醫療貢獻獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

3月29日，台東馬偕醫院兒科醫師洪華希與3歲的小病人捷弟一同出席由瑞信兒童醫療基金會主辦的《第十一屆台灣兒童醫療貢獻獎》頒獎典禮。洪醫師因在兒少保護領域的貢獻，包含製作兒虐辨識卡、兒童版驗傷診斷書，推廣兒虐辨識機制，並透過教育訓練與線上諮詢平台降低兒虐案件的黑數，獲得評審團一致肯定，榮獲「兒科新銳獎」。洪醫師感謝馬偕醫院的專業養成，並特別致謝台東馬偕兒少保護團隊，在人力有限的情況下，仍能透過跨領域協作完成任務。這是繼112年獲得衛生福利部「第九屆紫絲帶新銳獎」後，再次獲得高度肯定。

台東馬偕兒科洪華希醫師深知，台東兒少保護資源相對匱乏，因此懷抱使命感，從建置系統到落實保護機制，讓台東地區不僅建立自己的兒少安全網絡，更推動創新做法，使受虐兒童能及時獲得保護與協助。他觀察到，長期以來台東縣內重大兒虐案件的驗傷與評估，主要依賴外縣市醫院支援。然而，地理限制與疫情期間跨院協作的不便，突顯建立在地兒少保護資源的迫切性。自111年起，洪醫師積極爭取並承接衛生福利部「推動兒少保護區域醫療整合中心計畫」，成立跨單位兒少保護團隊，成為台東兒少保護的重要推手。

自台東馬偕兒少保護中心成立以來，該團隊積極整合在地資源，強化與社政單位的合作，確保兒虐個案能獲得適切的醫療與保護機制，並提升台東醫療院所在兒少保護領域的專業知識與敏感度。中心提供包括驗傷、心理創傷復原、親職教育、個案訪視與教育訓練等服務，並首創線上驗傷諮詢機制。洪醫師指出，兒少驗傷需要專業醫療介入，透過分析傷勢分布、新舊傷痕、特殊形狀等，結合社政與警政單位的調查與證據，才能判斷孩童傷勢是否符合家長的說詞。為提升兒少保護效能，他推動將成人版驗傷診斷書改為兒童版，使受虐兒童的傷勢描述更清楚易懂，協助社政與警政單位迅速啟動保護機制，確保孩子安全。

過去兩年，台東馬偕醫院已經處理超過30件兒虐案件，成功協助受虐兒童重獲健康與希望。洪醫師期盼台東馬偕兒少保護中心能持續發揮影響力，成為受虐兒童的堅實後盾，為他們提供安全與未來的希望。