台東池上玄武宮三載圓科遶境祈福　展現傳統與創新融合

▲台東池上玄武宮三載圓科遶境祈福。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

池上玄武宮三載圓科遶境祈福活動近日盛大舉行，吸引來自全台各地的宮廟與陣頭共襄盛舉。此次活動不僅延續傳統宗教儀式，更透過年輕力量的參與與創新元素的融入，讓傳統宮廟文化展現新的活力。

此次遶境活動涵蓋多項傳統陣頭表演，包括神轎出巡、官將首、蜈蚣鼓及三通鼓等，現場鑼鼓齊鳴，場面壯觀，展現深厚的宗教文化底蘊。此外，東藝森巴鼓團的演出為活動增添熱鬧氛圍，傳統與現代的結合，吸引眾多民眾駐足觀賞。

遶境隊伍巡行池上街道時，沿途可見信眾焚香膜拜，祈求風調雨順、國泰民安。來自北中南各地的宮廟，如板橋義聯堂哨角團、高雄大寮濟龍宮、高雄新梨園、花蓮五部堂宣靈會、光復北玄宮、富里義聯會、鹿野東天天后宮等，皆派代表參與，展現宗教信仰間的情誼與交流。

為了讓民眾在參與祈福活動的同時感受社會溫暖，今年值年爐主簡志平與副爐主李育良特別舉辦「食福」活動，邀請各界善士提供熱食與飲品，讓參與者在熱鬧的氛圍中共享平安福氣。許多信眾表示，不僅能近距離體驗傳統宗教儀式的莊嚴與震撼，也能享受美食，增添活動的溫馨感。

活動結束後，爐主簡志平帶領工作人員沿遶境路線進行環境清潔，確保街道整潔，展現對地方環境的重視，也讓此次宗教活動更具文化與環保意識。

池上玄武宮三載圓科遶境祈福活動不僅延續地方傳統，也促進信仰與社會的緊密連結，透過傳統與創新的融合，為地方文化留下深刻印記。

▲台東池上玄武宮三載圓科遶境祈福。（圖／記者楊漢聲翻攝）